Ryan (18) en vrienden plots aangevallen op straat in Oudenburg: “We hadden geen schijn van kans”

Een avondje uit met vrienden eindigde voor student Ryan Pollet (18) zaterdagnacht in het ziekenhuis. Op de Markt van Oudenburg werden de jongelui zonder enige aanleiding aangevallen door een andere groep jongeren. “We hadden geen schijn van kans”, zucht Ryan, die genaaid werd aan het oog.

Oudenburgenaar Ryan Pollet vatte dit academiejaar in Gent zijn hogere studies aan, maar spreekt nog geregeld af met zijn vrienden van het middelbaar. Zaterdag zakten de jongelui af naar het Oudenburgse jeugdhuis ’t Scharnier, waar een fuif aan de gang was. Rond 23.30 uur begaf het gezelschap zich naar een nachtwinkel op de Oudenburgse Markt. Maar daar liep het zwaar fout.

“Toen we het jeugdhuis verlieten, werden we meteen achtervolgd door een groep van vijf à zes jongeren”, vertelt Ryan. “Toen we over het marktplein liepen vielen ze ons langs achteren plotseling aan, zonder enige aanleiding. Ik kreeg meteen een vuistslag in het gezicht en ook twee van mijn vrienden kregen klappen. Het ging allemaal bliksemsnel. We hadden geen schijn van kans. Vervolgens gingen ze er snel weer vandoor.”

Gapende wonde

Ryan liep een gapende wonde op boven het linkeroog en moest in het ziekenhuis worden genaaid. De twee vrienden van Ryan liepen respectievelijk een bloedneus en een wonde aan de lip op. “Al een geluk dat Ryan niet zo snel onder de indruk is”, vertelt Gregory Pollet, de papa van Ryan. “Een trauma zal hij er niet aan over houden. Hij is vrij weerbaar, maar kreeg de kans niet om te reageren.”

Gregory plaatste een oproep naar getuigen op Facebook. Intussen zouden al een drietal daders geïdentificeerd zijn. Het zou gaan om jongeren uit Bredene.

“Ik heb het gevecht zelf niet gezien, maar ben wel naar buiten gelopen om hulp te bieden”, zegt de uitbater. “Samen met een maat ben ik de daders nog achterna gelopen, maar helaas zonder succes. Intussen verwittigden we ook de politie.”

Agenten van de politiezone Kouter kwamen massaal ter plaatse, maar konden de daders niet meer vatten.

(AFr)