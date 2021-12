Ruzie loopt uit de hand: zestiger probeert buurman drie keer aan te rijden in Koekelare

Een 64-jarige man uit Koekelare staat in de Brugse rechtbank terecht voor poging tot doodslag op zijn oudere buurman. Het parket vraagt zijn internering.

Op 25 mei was het slachtoffer zijn fiets van zijn mobilhome aan het halen op een pleintje in de buurt van zijn woning. De man zag plotseling zijn buurman Luc R. met de wagen op hem afkomen. Het slachtoffer kon nog net wegspringen waarop R. nog een tweede en een derde keer zijn buurman probeerde aan te rijden. “Mijn cliënt, een kranige oude man, kon zich uiteindelijk achter een dikke boom verstoppen”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Anders was hij er wellicht niet meer.”

De politie sloeg R. ter plaatse in de boeien en die verklaarde onomwonden dat hij zijn buurman wou doden. De twee mannen zijn al jaren in een ruzie verwikkeld. Als voorzitter van de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw was het slachtoffer al meermaals gebotst met R. De vrederechter moest zelfs al twee keer tussenbeide komen.

De gerechtspsychiater stelde vast dat R. met paranoïde wanen kampt. De verdediging verzette zich tegen de internering en stelde dat R. zich gepest voelde door het slachtoffer. “Hij is niet erg mondig”, verduidelijkte zijn advocaat. “Toen hij de dag van de feiten zijn pester zag staan is zijn veer gebroken.” Volgens zijn advocaat heeft R. momenteel geen geestesstoornis meer en moet hij daarom worden vrijgesproken. De rechter doet uitspraak op 18 januari. (AFr)