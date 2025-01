Ruzie in Blankenbergs drugsmilieu mondt uit in confrontatie met taser en machete: betrokkenen krijgen tot acht maanden cel

Drie mannen hebben voor de Brugse rechtbank tot acht maanden cel gekregen voor hun aandeel in een gewelddadige confrontatie in het Blankenbergse drugsmilieu. Daarbij werden wapens getrokken.

Op 11 maart vorig jaar lieten G.D. (21) uit Gistel en z’n Thaise vriend C.P. (21) hun haar knippen bij een Blankenbergse kapper, zelf een veroordeeld drugsdealer. De man deed zijn beklag over W.K. (36), die op zijn etalage had gespuwd omdat hij hem geen drugs wou verkopen. Gewapend met een stroomstootwapen trokken G.D. en C.P. vervolgens naar het appartement van de Blankenbergse Tunesiër.

Toen hij de bel hoorde, deed W.K. zijn voordeur open, maar gooide die meteen weer dicht toen hij G.D. en C.P. zag staan met de taser. Even later kwam hij naar buiten met een machete in de hand en een kind op zijn andere arm. Hij liep naar zijn twee bezoekers, die de trap alweer aan het afdalen waren, en haalde uit met het kapmes. C.P. werd geraakt aan het hoofd en liep daarbij een kleine wonde op. Vervolgens sloeg hij samen met zijn kompaan op de vlucht.

Op het proces ontkende G.D. in het drugsmilieu te zitten en beweerde hij dat hij zich liet meeslepen door zijn kompaan C.P., die niet kwam opdagen voor zijn proces. G.D. kreeg uiteindelijk 100 uur werkstraf, C.P. kreeg vier maanden cel met uitstel. De Tunesiër, die zich evenmin liet zien, kreeg acht maanden cel. Aan de politie verklaarde hij eerder dat hij niemand had geraakt met het mes. (AFr)