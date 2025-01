Roeselaarse stalker gaat wel héél ver ‘om zijn dochter te zien’: 90 uur werkstraf

Een 35-jarige Palestijn uit Roeselare heeft voor de Brugse rechtbank 90 uur werkstraf gekregen voor belaging, woonstschennis, vernielingen en partnergeweld.

De beklaagde kon de breuk met het slachtoffer niet verkroppen en begon de Lichterveldse vrouw hardnekkig te stalken. Tussen 3 juni en 27 september verwittigde zij een vijftiental keer de politie. J.H. (35) dook op op haar werk of stond aan haar deur terwijl hij dreigend met zijn vinger over de keel ging. Hij stak ook de banden van de wagen van haar nieuwe vriend plat, klom over de omheining, gooide stoelen tegen de ruiten en sleg de beveiligingscamera van de muur.

Tijdens zijn verhoor beweerde J.H. dat hij enkel zijn dochter wou zien. De rechtbank had het meisje immers aan zijn ex toegewezen, maar die durfde haar niet mee te geven omdat hij geen vast adres had. De Palestijn gaf de meeste feiten toe, behalve de dreigementen. “Ze vertelt vanalles om mij in de gevangenis te krijgen”, stelde hij. Onderzoek van zijn gsm wees uit dat zijn toon vijandiger werd toen duidelijk werd dat hij zijn dochter niet meer te zou krijgen.

Tot twee keer toe kwam het ook tot duw- en trekwerk waarbij de vrouw verwondingen opliep aan de polsen. Op vandaag is de rust evenwel teruggekeerd en het slachtoffer sloot met haar ex ook een akkoord af omtrent de regeling voor hun dochter. Voor bedreiging werd J.H. uiteindelijk vrijgesproken op basis van twijfel.

Als J.H. zijn werkstraf niet correct uitvoert, riskeert hij alsnog acht maanden cel. Aan zijn ex moet hij 519 euro schadevergoeding betalen. (AFr)