Oostendse ex-politieman die oversten beledigde via Facebook voor rechter

Een 49-jarige Oostendenaar staat in de Brugse strafrechtbank terecht voor schriftelijke beledigingen aan het adres van zijn oversten bij de Brusselse politie. De man kwam eerder al in opspraak wegens racisme.

Op 16 oktober 2015 kwam toenmalig hoofdinspecteur P.H. in het oog van de storm terecht toen hij op de trein een gezin van Afrikaanse origine viseerde. Hij was dronken en beval de conducteur om de familie van de trein te zetten. Ook in het station van Geraardsbergen slingerde hij hen racistische verwijten naar het hoofd waarop hij door zijn collega’s in de boeien werd geslagen. De man kreeg aanvankelijk opschorting van straf maar in beroep werd hem alsnog zes maanden effectieve celstraf en een geldboete van 600 euro opgelegd.

P.H. werd ontslagen als politieagent waarna hij zijn frustraties botvierde op zijn voormalige oversten van de zone Brussel Hoofdstad Elsene. Volgens het openbaar ministerie schreef hij in de loop van 2020 en 2021 in dronken toestand meermaals beledigende berichten op zijn Facebookpagina. Onder meer zijn voormalige korpschef moest het daarbij ontgelden. Toen de politie hem daar op 5 februari 2021 over wilde verhoren kwam hij dronken opdagen.

Volgens de procureur kampt P.H. met een hardnekkig drankprobleem. Hij vroeg om de man probatievoorwaarden op te leggen, zoals een ontwenningskuur. Voorts gaf hij ook nog mee dat de man bijkomend gedagvaard zal worden voor mondelinge beledigingen in januari dit jaar in Diest.

De advocaat van P.H. stelde dat de correctionele rechtbank niet bevoegd is om over de feiten te oordelen. Het zou om een drukpersmisdrijf gaan en die moeten door het hof van assisen beoordeeld worden. “Bovendien heeft de geviseerde korpschef nooit klacht neergelegd”, klonk het. De uitspraak volgt op 9 mei. (AFr)