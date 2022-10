Na 2 flessen wodka krijgt partner mes op de keel: “Maar nog altijd samen”

Nadat hij in 3 uren tijd 2 flessen wodka soldaat had gemaakt, bedreigde een 30-jarige man uit Wervik zijn partner met 2 keukenmessen. Dat bleek voor de correctionele rechtbank in Kortrijk. Hij zette haar ook een mes op de keel en probeerde haar te wurgen. Het koppel is niettemin nog altijd samen…

Op 23 september 2022 schoot Sebastiaan D. na een dutje en al de nodige alcohol rond 18 uur wakker. Drie uur later waren er 2 flessen wodka leeg en bedreigde hij zijn partner met 2 keukenmessen. Hij wou dat ze haar zoon belde. ‘Anders zou hij haar doden’, zo klonk het in niet mis te verstane bewoordingen. Om zijn dreigementen kracht bij te zetten, greep hij haar bij de keel en zette ook een mes op de keel.

Zelfs toen de politie in Menen ter plaatse kwam, bleef hij met getrokken messen zwaaien. De openbare aanklager tilde er zwaar aan en vorderde een effectieve celstraf van 1 jaar. “Er is maar één oorzaak en dat is alcohol”, trapte de advocaat van D. een open deur in. “Hij moet dus begeleid worden voor zijn alcoholverslaving en zijn agressie.” Opmerkelijk: het koppel woont nog altijd samen. Tegen 15 februari moet duidelijk worden of en welke begeleidende voorwaarden zinvol kunnen zijn. Ondertussen kreeg hij de raad al zelf begeleiding te zoeken. (LSi)