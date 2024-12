Man veroordeeld voor verkrachting van Facebookdate

De rechter in Ieper veroordeelde een man tot een voorwaardelijke celstraf voor verkrachting. De man had afgesproken met een Facebookdate en was bij haar blijven slapen. Het slachtoffer had aangegeven geen seks te willen, maar het kwam er toch van. “Ik hoorde haar geen neen zeggen”, aldus de man op de rechtbank.

De man leerde op Facebook een vrouw kennen. De twee stuurden berichten naar elkaar en na drie weken kwam het tot een ontmoeting. En blijkbaar werd het een fijne dag. “Het klikte tussen ons en we hadden goede gesprekken”, vertelde de man op de rechtbank van Ieper. De dame gaf echter onmiddellijk aan dat er van een relatie geen sprake kon zijn, en dat de ontmoeting louter vriendschappelijk was. Wel mocht de man bij de vrouw blijven slapen. Voor ze in bed kropen, zei de vrouw dat het niet de bedoeling was dat ze seks zouden hebben. ’s Morgens gebeurde dat toch.

De vrouw had kort voor de feiten een medische ingreep ondergaan en daarom kwam een thuisverpleegster langs bij haar. Dat was ook zo de dag dat de man bij haar op bezoek was. Nadat de verpleegster vertrokken was, kroop de vrouw terug in haar ondergoed in bed. De man zag dat als een stilzwijgende uitnodiging om verder te gaan en begon haar te strelen. “Het ging telkens een beetje verder, maar de vrouw gaf niet aan om te stoppen”, aldus de advocaat van de man. “Je kan dan niet zeggen dat je het niet wou. Je kan wel spijt hebben van wat je hebt gedaan, dat wel.”

De procureur zag dat helemaal anders. “Die man wist dat het alleen vriendschappelijk was, maar hij had toch seks met haar, omdat ze in haar ondergoed opnieuw in bed kroop. Er was echter geen toestemming, hij maakte misbruik van haar kwetsbare situatie. Het zijn zware feiten”, stelde de procureur.

Geheugenprobleem

“Ik zou onmiddellijk zijn gestopt, mocht ze dat hebben aangegeven”, zei de beklaagde in de rechtbank. “Maar ik heb niet gehoord dat ze ‘neen’ zei. Ik heb nu een vriendin en als ze ‘neen’ zegt, dan is dat neen en doe ik niets. Toen ik bij de vrouw wegging, gaf ze wel nog een kus. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat het meer zou worden dan enkel vriendschap. Ik had die dag boodschappen voor haar gedaan en we aten nog samen.”

De advocaat van de man voegde eraan toe dat zijn cliënt snel in de war is. “Hij is ooit slachtoffer geworden van een ongeval en liep daarbij een hersenletsel op. De man heeft geheugenproblemen.” De beklaagde kon tal van vragen die de rechter hem stelde niet beantwoorden, omdat hij veel is vergeten. De rechter gaf het parket in mei de opdracht om na te gaan of de man in staat is om voorwaarden, mochten die worden opgelegd, na te leven. Dat bleek het geval. De rechter volgt nu de stelling van het openbaar ministerie en veroordeelde de man tot 3 jaar cel met probatie. Hij moet dus niet naar de cel, maar hij zal zich wel aan een aantal voorwaarden moeten houden. Ook moet de man de vrouw een schadevergoeding betalen van 2.500 euro.