Man uit Heuvelland ontkent partner een kaakbeenbreuk te hebben geslagen

“Ze dreigde van de kinderen weg te halen en ik heb haar een duw gegeven.” Een dertiger uit Heuvelland ontkent op de rechtbank van Ieper zijn partner te hebben geslagen. De openbare aanklager ziet dat anders en vraagt 2 jaar cel voor de beklaagde. “Hij is het slachtoffer van zijn strafverleden”, aldus zijn advocaat.

De beklaagde zit in de gevangenis in Brugge na een beslissing van de Ieperse onderzoeksrechter. De politie sloeg de man in april dit jaar in de boeien nadat de dertiger zijn partner zou hebben geslagen. Ook op andere tijdstippen liep het blijkbaar uit de hand in de relatie. Op een bepaald moment zou het slachtoffer daarbij een kaakbreuk hebben opgelopen. “Wel vreemd dat de vrouw kort daarop op TikTok een filmpje post waarop te zien is dat ze een biefstuk eet. Ik vraag mij af hoe je dat doet met een gebroken kaak? Die man is echt slachtoffer van zijn verleden”, aldus meester Thomas Bailleul, die het opneemt voor de beklaagde. “Zonder strafblad was hij nooit voor de onderzoekrechter gekomen en zat hij nu niet in de gevangenis. Die mensen hadden een toxische relatie en het is niet zo dat dat alle schuld bij mijn cliënt ligt.” De beklaagde, die op een straf met voorwaarden hoopt, ontkent te hebben geslagen en zegt dat hij enkel een duw gaf.

De raadsman van het slachtoffer, meester Ann Decruyenaere, spreekt andere taal en zegt dat er al sprake is van geweld van bij het begin van de relatie. “Die vrouw is de woning ontvlucht”, klinkt het. “Die man pleegde al geweld tegen eerdere partners. Hun twee kleine kinderen waren vaak getuige van feiten, in die mate zelfs dat een van hen nu behandeling nodig heeft.” Vonnis op 1 september.