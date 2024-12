Leerkracht uit Bredene naar strafrechter voor zedenfeiten

De Brugse raadkamer heeft een 29-jarige man uit Bredene naar de correctionele rechtbank verwezen voor zedenfeiten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De leerkracht knoopte seksuele relaties aan met vier leerlingen. De meisjes waren 13 tot bijna 18 jaar oud.

Het onderzoek ging van start na geruchten over een relatie die de leerkracht van Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge zou hebben gehad met een leerlinge. Later kwam aan het licht dat T.L. uit Bredene sinds juni 2019 ook seksuele betrekkingen zou hebben gehad met andere leerlingen. Een van de vier meisjes was amper 13 jaar oud toen de feiten begonnen.

De verdachte stapte op 17 mei 2023 uiteindelijk zelf naar de politie. Na verhoor werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van zedenfeiten. Na ruim een half jaar voorhechtenis werd hij eind november 2023 door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder voorwaarden vrijgelaten.

De raadkamer oordeelde woensdagochtend dat L. zich voor de Brugse correctionele rechtbank moet verantwoorden voor verkrachting van vier minderjarige meisjes. Daarnaast werd hij ook naar de strafrechter verwezen voor voyeurisme, belaging, cyberlokking, aanzetten tot ontucht en voor bezit en verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Van sommige slachtoffers zou hij dus ook naaktbeelden gemaakt hebben. De verdachte zou bijvoorbeeld ook ongewenst een foto van zijn geslachtsdeel naar een 19-jarige vrouw gestuurd hebben. Ten slotte zou L. zonder toestemming naaktbeelden van zijn vriendin verspreid hebben.