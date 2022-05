Jongeman die minderjarige instellingsmeisjes in prostitutie dwong op Blankenbergse hotelkamer krijgt twee jaar voorwaardelijke celstraf

Een 19-jarige jongeman uit Mechelen heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor mensenhandel en seksuele uitbuiting van twee minderjarige meisjes. De man ontkende dit in alle talen. “Hij is een hangjongere, geen tienerpooier”, pleitte zijn advocaat.

I.S. leerde de twee meisjes kennen in de buurt van de Thomas More hogeschool in Mechelen. Op 27 maart vorig jaar trok de jongeman samen met de meisjes – toen vijftien en zestien jaar oud – en nog een minderjarige kompaan naar een hotel in Blankenberge. Wiens idee dit was is niet duidelijk. Volgens het parket staat het wel vast dat ze er samen seks hadden en er die nacht ook nog andere mannen over de vloer kwamen om tegen betaling seks te hebben met de meisjes, die een paar dagen voordien waren weggelopen uit een instelling.

Het jongste meisje zag op een bepaald moment haar kans om de politie te bellen. “Ze zei dat ze werd vastgehouden op de hotelkamer”, stelde procureur. “De politie trof er de twee meisjes aan, maar de twee jongens waren niet aanwezig. Ze konden even later wel in de buurt worden opgepakt.” Volgens de procureur stonden op de website Redlights.be advertenties voor seks met de meisjes en streek I.S. een deel van de winst op.

Advocaat Klaas Van Dorpe vroeg de vrijspraak voor I.S. “Mijn cliënt geeft toe dat er die nacht nog mannen zijn geweest maar hij had dat helemaal niet geregeld”, pleitte hij. “Hij is geen tienerpooier, maar hangt wel vaak rond in de buurt van de hogeschool.” Hoewel in de hotelkamer een condoom met zijn DNA werd aangetroffen ontkende I.S. met klem dat hij seks had met het oudste meisje.

De rechtbank achtte alle feiten evenwel bewezen en gaf I.S. twee jaar voorwaardelijke celstraf. De jongeman, die negen maanden in voorhechtenis zat, kreeg onder meer een strikt contactverbod met de meisjes opgelegd. Hij moet ook 3.800 euro schadevergoeding betalen en is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)