Inbrekers laten ravage achter in lokaal Jeugdhuis OHK in Oostende

De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar een zwaar geval van vandalisme tijdens een inbraak in Jeugdhuis OHK. Vrijdagnacht drongen de daders het gebouw binnen en lieten er een ravage achter. Het lijkt erop dat de jongelui enige tijd binnen bleven, alvorens weer te vertrekken. “Alles is kapot”, zeggen de verantwoordelijken.

Het Oostendse jeugdhuis OHK vertoeft sinds eind 2020 in de leegstaande cafetaria van het oude zwembad in de Koninginnelaan. Binnen een tweetal weken staat de verhuis gepland naar hun nieuw – alweer tijdelijk – onderkomen. Maar het einde van hun verblijf in de cafetaria is er eentje in mineur geworden. Vrijdagnacht werd er ingebroken in het lokaal, maar behalve de buit valt vooral het vandalisme op. De daders gingen met bruut geweld te werk en sloegen werkelijk alles kapot wat ze tegenkwamen. Van de cd-rekken tot tafels en bloempotten: alles moest eraan geloven. De schade die te zien is op de foto’s, maakt dat pijnlijk duidelijk.

Voor de verantwoordelijken van het jeugdhuis was het dan ook schrikken toen ze zaterdag de ravage te zien kregen. “Alles is kapot”, klinkt het. De precieze schade moet nog bepaald worden, maar nu al staat vast dat dIe groot is. “Er zijn ook enkele zaken gestolen, voornamelijk drank en klein elektro, maar vooral het vandalisme zorgt voor grote schade. Gelukkig hadden we dit weekend niks gepland, maar we zullen nog moeten bekijken of de evenementen van de komende twee weken in het gedrang komen. Sowieso is het voor ons het belangrijkste dat de daders gevonden worden”, zegt de verantwoordelijke, die in het belang van het onderzoek niet teveel details kwijt wil.

Volgens onze informatie verbleven de daders ‘s nachts enige tijd in het jeugdhuis alvorens weer te vertrekken. Wat hen bezielde, zal nog moeten blijken eenmaal ze geïdentificeerd zijn. Wel lijkt het er op dat het de daders niet enkel om geld of andere buit te doen was.

Geen klassieke inbraak

De politie van Oostende kwam in de loop van zaterdag ter plaatse en is een onderzoek gestart. “Het klopt dat de inbraak omstreeks 9 uur werd gemeld”, zegt woordvoerder Timmy Van Assche. “De inbraak dateert van vrijdagnacht. Het onderzoek naar de daders loopt volop. Het heeft er wel effectief alle schijn van dat het niet om een klassieke inbraak gaat.” (MM)