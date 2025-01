“Ik wil geen wraak, maar tonen dat geweld in een relatie niet kan”: ex-vriend terecht voor poging doodslag na hoogoplopende ruzie in Harelbeke

“Hij had een nieuwe kans nodig, en ik gaf die, maar het is een nachtmerrie geworden.” De ex-vriendin van een 33-jarige man uit Harelbeke legde voor de rechtbank in Kortrijk een schrijnende getuigenis af als slachtoffer van partnergeweld. Ze moest op 9 juli 2024 de straat op vluchten om uit zijn klauwen te ontsnappen. “Ik schaam me kapot. Ze deed alles om me te helpen, maar ik stelde opnieuw iedereen teleur”, aldus de dertiger. Hij riskeert een celstraf van 33 maanden, al had het eigenlijk niet zover moeten komen…

Op 9 juli 2024 stormde de vrouw een apotheek langs de Overleiestraat in Harelbeke binnen. Ze was net uit haar woning aan de overkant van de straat uit de greep van haar vriend Demion V.D. ontsnapt. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen leed ze al maandenlang onder zijn klappen en bedreigingen, op die dag had ze door wurging al enkele keren het bewustzijn verloren. De vrouw had nochtans weet van de moeilijke achtergrond van V.D. Hij was eerder al in Antwerpen veroordeeld voor zwaar partnergeweld tegen een andere partner. Maar de Harelbeekse had hem na zijn vrijlating uit de cel in februari 2024 een nieuwe kans gegeven. Het koppel startte een relatie en hij trok bij haar in. “Maar al halfweg maart startten de eerste slagen”, schetste de openbare aanklager. “De tweede keer stampte hij haar in de ribben en probeerde haar te wurgen, maar deed ze geen aangifte,…”

Niet gebroken

“We hadden nochtans de kans op een mooi leven”, aldus de vrouw. “Maar hij werd agressief, onvoorspelbaar en gevaarlijk. Hij gaf me het gevoel dat ik niets meer waard was. De angst en vernederingen laten enorme sporen na. Ik voelde me niet meer veilig thuis, en niet meer thuis in mijn eigen lichaam. Toch wil ik tonen dat hij me niet heeft gebroken. En hoop dat hij inziet hoeveel schade hij me heeft aangedaan. Enkel dankzij politie, hulpverleners, de apotheker, mijn familie en vrienden die mij terug in de armen hebben gesloten, kan ik de rug opnieuw rechten. Ik wil hen daarvoor bedanken. Ik hoop dat recht zegeviert, niet uit wraak maar om te tonen dat geweld in een relatie écht niet kan.” “Een streng signaal is nodig”, vond ook de openbare aanklager. Voor poging doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen vorderde ze een effectieve celstraf van 33 maanden. Na zijn vrijlating wil ze Demion V.D. nog eens 5 jaar onder toezicht van justitie houden. “Het recidivegevaar is volgens een psycholoog erg hoog. Residentiële, langdurige behandeling is nodig maar die blijkt niet realiseerbaar.”

Opname

Waarmee ze een teer punt aanraakte. V.D. deed al tal van verwoede pogingen om zich residentieel te laten opnemen voor zijn problemen maar botste telkens op een muur. Zijn profiel als veroordeelde agressieveling met een alcoholprobleem doet heel wat deuren dicht gaan, deels ook uit plaatsgebrek. “Maar dat mogen geen excuses zijn”, sloegen hijzelf en zijn advocaat Jonas Van Oyen mea culpa. “Hij draagt een verpletterende verantwoordelijkheid”, aldus Van Oyen. “Hij is zijn ex dankbaar dat ze hem in huis nam maar heeft dat vertrouwen beschaamd. Maar hij wil zich wel laten behandelen.” Daarom vroeg hij de rechter nog eens een straf met begeleidende probatievoorwaarden op te leggen. “Of geef hem toch minstens de kans op een niet-uitzichtloze situatie. Hij wil zelfs de gevangenis niet verlaten zonder zekerheid op residentiële opname.”

Excuses

“Ik wil je bedanken voor alle moeite die je hebt gedaan om mij te steunen”, richtte V.D. zich tot zijn ex. “Ik schaam me kapot, sorry. Ik hou veel littekens over aan eigen jeugdtrauma’s maar ook dat zijn geen excuses. Ik was wel wat verbitterd omdat alle pogingen tot residentiële opname mislukten maar wil dat eigenlijk niet zijn. Ik wil niet iedereen telkens teleurstellen maar mijn veerkracht was op. De laatste weken voor mijn aanhouding liet ik mijn ambulante begeleiding opnieuw varen.” Op 4 februari velt de rechter een vonnis. (LSi)