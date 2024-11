“Ik maak jullie kapot, dikke homo’s”: celstraf voor veertiger die agenten uitschold en met de dood bedreigde in Bredene

Een 46-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek zes maanden effectief gekregen voor doodsbedreigingen, weerspannigheid en smaad.

Op 30 januari maakt beklaagde F.L. amok in de woning van zijn moeder in Bredene. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de moeder huilde en duidelijk over haar toeren was. De dronken beklaagde viel de agenten meteen verbaal en fysiek aan. F.L. verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie en schopte zelfs naar een inspecteur die hem in het politievoertuig probeerde te plaatsen.

Tijdens de interventie en onderweg naar het politiekantoor uitte L. constant bedreigingen en beledigingen aan het adres van de politie. “Als ik jullie tegenkom, maak ik jullie godverdomme kapot”, klonk het. Hij riep ook dat de agenten “dikke homo’s waren” en dat ze “een dikke kop hebben”.

Tijdens zijn verhoor minimaliseerde F.L. de feiten. Naar eigen zeggen lag zijn alcoholmisbruik aan de basis van de feiten. De Oostendenaar heeft al een gevuld strafblad. Zo kreeg hij begin 2021 al eens twee jaar cel. In twee recentere dossiers riskeert hij nog eens twee jaar en tien maanden effectief voor 23 diefstallen.

Voor zijn proces rond de feiten van 30 januari kwam L. niet opdagen. De rechter gaf hem zes maanden effectief. Twee inspecteurs kregen elk 250 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)