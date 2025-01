“Ik ga je de keel oversnijden”: alsnog effectieve celstraf voor Oostendenaar die hoogbejaarde moeder met sierdolk te lijf ging

Een 61-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar effectieve celstraf gekregen voor oudermishandeling. Serge D. kreeg die straf aanvankelijk met uitstel opgelegd, maar hij lapte de voorwaarden aan zijn laars.

Serge D. (61) woonde al twaalf jaar opnieuw bij zijn moeder, maar in de maanden voor de feiten kwam het steeds vaker tot hoogoplopende ruzies, veelal over de huishuur. Op 4 februari 2023 bereikten de spanningen een hoogtepunt en trok D. na een cafébezoek met een sierdolk naar de slaapkamer van zijn moeder. “Ik ga je de keel oversnijden en in je buik steken”, dreigde hij, waarna hij haar ook effectief aan de kin en de handen verwondde.

Kort na de feiten werd D. op café in de boeien geslagen. Het Openbaar Ministerie vroeg vijf jaar cel voor poging tot oudermoord. Maar volgens de verdediging was er geen sprake van een oogmerk om te doden. “Als mijn cliënt zijn weerloze moeder echt had willen doden, dan was hem dat zeker gelukt”, pleitte meester Nicolas Segaert-Vanden Bussche. “Hij hield het mes enkel tegen haar keel om te dreigen. Maar toen ze in zijn richting bewoog, liep ze snijwonden op. Die waren helemaal niet dodelijk.”

De verdediging bekwam op 13 juli 2023 een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. Serge D. kreeg drie jaar voorwaardelijke celstraf. Zo moest hij zijn alcoholprobleem aanpakken en een contactverbod met zijn moeder respecteren. Maar volgens het OM lapte D. de voorwaarden aan zijn laars. Zo kon de justitie-assistent zijn alcoholgebruik niet opvolgen, omdat hij geen CDT-test liet uitvoeren.

De zaak kwam bijgevolg opnieuw voor de rechtbank, waar Serge D. evenwel niet kwam opdagen. (AFr)