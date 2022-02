Geen straf voor jongelui die in Knokke tiener afpersten … voor vier sigaretten

Vier jongelui uit Kluisbergen en Wielsbeke hebben in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor de afpersing van een tiener in Knokke.

Tijdens de zomer van 2020 waren de vier op vakantie in Knokke. Ze verbleven op een appartement in de Swolfsstraat en bouwden op 21 augustus een stevig feestje. Met de nodige alcohol achter de kiezen raakten ze buiten aan het gebouw in discussie met een tiener. Volgens het parket bedreigden ze de jongen en persten ze vier sigaretten af.

Blanco strafblad

“Jullie beseffen toch dat er tot vijftien jaar staat op dergelijke feiten”, fulmineerde procureur Mike Vanneste. De beklaagden, die allemaal nog een blanco strafblad hebben, ontkenden met klem dat ze de jongen hadden bedreigd en vroegen de vrijspraak. Maar volgens Vanneste was er geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van het slachtoffer. Hij vroeg 90 uur werkstraf, maar de rechter toonde zich vrijdag mild. Als de jongelui binnen de drie jaar nieuwe feiten plegen kan hen alsnog een straf worden opgelegd. (AFr)