Dronken waal spuwt en schopt naar agenten tijdens arrestatie op het Oostendse strand en riskeert nu celstraf

Een 32-jarige man uit La Louvière riskeert voor de Brugse rechtbank een maand cel voor weerspannigheid tijdens een interventie in Oostende.

In de nacht van 30 op 31 december 2023 kreeg Robin L. het op het strand van Oostende aan de stook met een restaurantuitbater, waarmee hij eerder die avond al een conflict had gehad. De politie snelde ter plaatse, maar de zwaar beschonken Waal wou zich niet identificeren. De man stak zelfs zijn middelvinger uit naar de politie.

Er kwamen zeven agenten aan te pas om L. naar het commissariaat te begeleiden. De man schopte wild in het rond en eenmaal aangekomen in het cellencomplex bleek de man nog steeds niet gekalmeerd. Hij spuwde er twee agenten vol in het gezicht. “Het waren walgelijke handelingen”, stelde de advocaat van de politie.

L. kwam vrijdag niet opdagen voor z’n proces. De procureur vroeg een maand cel. De uitspraak volgt op 21 februari. (AFr)