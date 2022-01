Dolleman krijgt 14 maanden cel nadat hij liefst zes politiemensen aanvalt in Koksijde

Een 36-jarige Fransman die net over de grens in Bray-Dunes woont, kreeg in totaal 14 maanden cel voor fors geweld tegen de politie in Koksijde. Er waren liefst zes politiemensen nodig om een slaande, schoppende en spuwende V.D. in de cel te kunnen stoppen.

De politie werd op 29 oktober vorig jaar opgeroepen naar de Houtsaegerlaan ter hoogte van hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Omstaanders hadden daar de 36-jarige V.D. op straat gezien die zich erg agressief gedroeg. Bij het zien van een eerste politiepatrouille werd V.D. meteen erg opstandig en deed hij vreemde dingen. Zo kleedde hij zich nagenoeg volledig uit voor de ogen van tal van omstaanders. “Er werd daarom ook meteen versterking opgeroepen van extra politie”, zegt de advocaat van drie politiemensen die burgerlijke partij zijn. “Hij verzette zich hevig en begon in het wilde weg te slaan en te schoppen. Dat gebeurde zo hevig dat alle politiemensen op de grond vielen. Daarom kwam ook een derde patrouille ter plaatse.

Bijten en spuwen

De man kon geboeid worden aan de handen én de enkels maar bleef alles proberen om politiemensen te raken en zelfs te bijten. Hij begon ook meermaals te spuwen, door zijn mondmasker af te wriemelen. Hij werd zo op zijn buik in de combi geplaatst maar tijdens de rit naar het commissariaat, enkele kilometers verder, bleef hij maar spuwen. Er zijn uiteindelijk drie politiemensen lichtgewond geraakt.”

De rechter gaf de man 10 maanden cel en 800 euro boete voor het geweld tegen de politie en nog eens vier maanden en 400 euro extra omdat nadien in zijn rugzak gestolen spullen werden gevonden van Ter Duinen, waar hij werkte. V.D. heeft hier nog een blanco strafblad maar werd in Frankrijk al 23 maal veroordeeld. (JH)