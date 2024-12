Dicpics, pikante berichten en ongewenste aanrakingen bezorgen buurman celstraf: “Expliciete neen is niet nodig om duidelijk te maken dat ze het niet wilde”

“Ik ben geen (seks-)speeltje en probeerde dat verschillende keren uit te leggen, tevergeefs. Maar het is toch niet omdat ik nooit op zijn berichtjes antwoordde, dat ik niet in mijn rust verstoord werd?” Een vrouw uit Harelbeke voelde zich helemaal niet begrepen nadat ze op de rechtbank in Kortrijk de verdediging van haar buurman (33) had gehoord. Hij vroeg de vrijspraak voor belaging en aanranding van de eerbaarheid maar daar ging de rechter niet in mee.

In mei 2021 verhuisde de vrouw naar een appartementsgebouw in Harelbeke. Ze kwam er in contact met medebewoner Emmanuel E. Wat volgde, was een stroom aan pikante berichtjes via Messenger, dicpics, uitnodigingen om te kijken terwijl hij op het terras masturbeerde, betastingen aan borsten en vagina, aanbellen aan de deur terwijl hij in zijn blootje stond,… “Eén keer liet ik mij gaan en hadden we seks”, moest de vrouw toegeven. “Maar ik hield er een slecht gevoel aan over en maakte duidelijk dat het eenmalig was. Ik reageerde niet meer op zijn berichten omdat ik er geen voeding aan wou geven. Dat kan me toch niet kwalijk worden genomen? Ik heb het hem wel verschillende keren gezegd, dat ik geen relatie met hem wou en dat hij moest stoppen.” In november 2023 liet ze weten een andere relatie te hebben en stopte E. met zijn berichten en uitdagend gedrag. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van 18 maanden.

Geflirt

“De berichtjes kaderden in hun seksuele relatie. Het was seksueel geflirt”, aldus advocaat Dimitri Vantomme. Hij vroeg de vrijspraak. “Zij maakte hem nooit duidelijk dat ze het niet wou, diende nooit klacht in. Van zodra ze vroeg te stoppen, is hij gestopt. Hij bleef aandringen omdat hij moeite wou doen voor haar.” “Tot de laatste dag hebben we samen gelachen en plezier gehad. Ik begrijp echt niet waar de klacht plots vandaan kwam”, aldus E. zelf. “Ik stuurde de berichtjes om haar uit te dagen, omdat ik dacht dat ze dat graag had.”

“Ze deed de deur niet open toen je aanbelde en je verklaarde zelf dat je hoorde dat ze de televisie toen uitzette. Waren dat geen signalen?”, vroeg de rechter zich af. “Nee, misschien wou ze toen gewoon gaan slapen”, antwoordde E. “Ze heeft nooit laten blijken dat mijn gedrag ongewenst was. Had ze me gevraagd te stoppen, dan was ik gestopt.” “Hij moet niet gestraft worden, maar moet beseffen dat hij fout was”, aldus de vrouw. “Zodat het andere vrouwen niet meer overkomt. Het is gemakkelijk om alles in mijn schoenen te schuiven.”

De rechter vond dat er onvoldoende bewijzen waren voor een veroordeling voor fysieke aanranding maar vond wel dat het gedrag van E. te ver ging en de rust van zijn buurvrouw verstoorde. “Er is geen expliciete ‘neen’ nodig”, aldus de rechter. Een celstraf van 14 maanden, waarvan 6 maanden effectief, was zijn oordeel. (LSi)