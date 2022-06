Corona-spuwer krijgt werkstraf: “Zodat hij in de zorg kan werken”

Een 22-jarige Roemeen uit Luik is in beroep veroordeeld tot een werkstraf omdat hij op de trein een controleur in het gezicht heeft gespuwd.

De man reisde op 20 september 2020 in volle coronaperiode van Luik naar Waregem met zijn broer en moeder. Even voor het station van Waregem vroeg de treinbegeleidster hun identiteitskaarten omdat ze twijfelde aan de twee zonen hun leeftijd voor een vervoerbewijs onder de 26 jaar. Maar de discussie ontaardde al snel en de conductrice werd uitgescholden voor ‘witte hoer’ en ‘vuil luizenwijf’. Een van de broers, de 22-jarige Lazar M. spuwde ook in het gezicht van de vrouw.

De politie kwam tussenbeide en constateerde dat het speeksel van het gezicht van de compleet ontredderde vrouw droop. De man werd veroordeeld tot 6 maanden cel en een boete van 400 euro. Maar volgens zijn advocaat heeft de man spijt en volgt hij een opleiding in de zorg. ”Hij wil zijn blanco strafblad behouden en vraagt daarom een werkstraf”, aldus zijn advocaat. Het hof volgde zijn vraag en legde hem een werkstraf op van 80 uur, zonder boete. (OSM)