Chirofuif vroeger gestopt in Diksmuide nadat politie meermaals tussenbeide moet komen

De lokale Chirofuif ‘Colours of Love’ in het centrum van Diksmuide werd zondagochtend vroeger beëindigd nadat de politie meermaals moest tussenbeide komen voor aanhoudende vechtpartijen. Volgens de politie speelden de jongeren een soort ‘kat- en muisspelletje’ met de ordediensten waarna de organisatie zelf besloot de fuif stil te leggen.

De lokale Chirofuif ‘Colours of Love’ ging zaterdagnacht door in een loods in de Polderstraat in Diksmuide, in de industriezone. Ondanks de naam was er van ‘Love’ niet altijd sprake want volgens aanwezigen gingen jongeren er meermaals massaal op de vuist met elkaar.

De politie kreeg dan ook verschillende oproepen binnen en ging met drie ploegen ter plaatse. “Doorheen de nacht zijn we drie keer tussenbeide gekomen na meldingen van vechtpartijen”, klinkt het bij politiezone Polder. “Telkens ging het om de fuif ‘Colours of Love’ waar zo’n 750 jongeren, vaak minderjarig, aanwezig waren.”

Rust teruggekeerd

“Ter plaatse moesten we vaststellen dat de vechtende jongeren uiteengestoven waren voor de komst van de politie. Op die manier was het moeilijk om vaststellingen te doen. Bovendien speelden ze zo een soort kat- en muisspelletje met de politie. Na de derde keer kwam er overleg met de organisatie en beslisten zij op eigen initiatief om de fuif wat vroeger stil te leggen. Bij een controle rond 4 uur was de rust teruggekeerd.”

Voor zover geweten moest niemand na een vechtpartij naar het ziekenhuis.

(JH)