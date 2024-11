Çavaria stelt zich burgerlijke partij in zaak anti-lgbti+ geweld in Oostende

Çavaria, de Vlaamse koepelorganisatie van lgbti+ verenigingen, stelt zich burgerlijke partij in een zaak van homofoob geweld in Oostende. “Zo kunnen wij het slachtoffer beter ondersteunen en geven we een belangrijk maatschappelijk signaal”, klinkt het maandag.

Afgelopen zaterdag werd aan het Regenbooghuis in Oostende een vijftiger slachtoffer van zwaar anti-lgbti+ geweld. De politie kon daarna twee 13-jarigen en een 14-jarige oppakken. Zij werden voorgeleid bij de jeugdrechter. De man liep een gebroken neus op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer was vrijwilliger bij het Regenbooghuis en ook bestuurslid van çavaria. “Onze gedachten gaan uit naar iedereen die betrokken is. We wensen hen veel sterkte”, zegt woordvoerster Eef Heylighen. “Wij veroordelen dit geweld en stellen ons dan ook burgerlijke partij in deze zaak. Anti-lgbti+ geweld blijft een wijdverspreid probleem dat dringend opgelost moet worden.”

Cijfers liegen niet

De koepelorganisatie roept beleidsmakers nog eens op om werk te maken van de veiligheid en het welzijn van lgbti+ personen. “Uit een geweldsonderzoek (2023) blijkt dat 93,1 procent van lgbti+ mensen in Vlaanderen al eens verbaal of psychisch geweld meegemaakt heeft. 36,5 procent zegt fysiek anti-lgbti+ geweld meegemaakt te hebben. Die cijfers liegen er niet om”, klinkt het nog.