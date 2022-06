Canada laat voormalige pater uit Roeselare vrij die tientallen kinderen misbruikte

Eric Dejaeger, een voormalige pater uit Roeselare, mag zeven jaar na zijn veroordeling tot 19 jaar cel in Canada de gevangenis verlaten. De 75-jarige ex-priester werd in 2015 veroordeeld voor het misbruik van tientallen Inuit-kinderen.

De beslissing van de Canadese probatiecommissie dateert al van 19 mei maar lekte nu pas uit. Eric Dejaeger kreeg de toestemming om de gevangenis te verlaten maar dient zich wel aan enkele voorwaarden te houden. Zo moet hij zich elke avond aanbieden in een transitiehuis om daar de nacht door te brengen. Hij mag niet in contact komen met kinderen en al zeker niet met de vele slachtoffers die hij maakte. In de beslissing van de probatiecommissie staat ook dat hij zich niet mag begeven in parken of andere plaatsen waar vaak kinderen komen.

Dejaeger, een voormalige pater uit Roeselare, werd al in 1989 een eerste keer veroordeeld in Canada, waar hij werkte als priester in een parochie van Inuit. In 1991 werd hij vrijgelaten maar in 1995 werd opnieuw een hele resem klachten tegen de man ingediend wegens seksueel misbruik van minderjarigen. In 1995 vluchtte hij naar ons land, maar in 2011 werd hij overgeleverd aan Canada. Vier jaar later kreeg hij in Canada 19 jaar cel voor in totaal 24 aanklachten van seksueel misbruik van minderjarigen.

In zijn aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling had Eric Dejaeger verzocht om te mogen verblijven bij een katholieke congregatie in Canada, de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria. De probatiecommissie wees dat echter af omdat bij die congregatie soms ook gezinnen met kinderen tijdelijk wonen. Dejaeger, die als onderhoudshulp werkte tijdens zijn gevangenschap, moet nu elke avond in een transitiehuis komen overnachten.