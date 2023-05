Brugse kinderverkrachter krijgt 16 jaar na feiten 30 maanden voorwaardelijke celstraf: “Hij gedroeg zich eerst als warme vaderfiguur”

Tussen 2005 en 2007 misbruikte Bruggeling V.S. (54) een jongetje, dat bij aanvang van de feiten amper elf jaar oud was. Vijftien jaar lang zweeg het slachtoffer over de verkrachtingen tot de dader plots terug contact opnam met een bizar voorstel.

Op 4 april vorig jaar stapte het slachtoffer, een intussen 29-jarige man uit het Antwerpse Hove, huilend het politiekantoor binnen. Hij vertelde hoe hij in zijn prille tienerjaren twee jaar lang seksueel misbruikt werd door Bruggeling V.S. De twee hadden elkaar in het voorjaar van 2005 leren kennen op de bus en waren telefonisch contact blijven houden. Uiteindelijk nodigde V.S., die toen nog in Blankenberge woonde, de toen elfjarige jongen uit bij hem thuis.

Filmpjes met kinderporno

“Hij gedroeg zich aanvankelijk als een warme vaderfiguur”, verklaarde het slachtoffer. “We speelden samen computerspelletjes, maar na verloop van tijd begon hij ook filmpjes met kinderporno te tonen. Hij maakte mij wijs dat dat de manier was waarop vaders met hun kinderen omgingen.” Knuffels evolueerden naar betastingen en uiteindelijk ook seksuele handelingen. Het misbruik hield uiteindelijk twee jaar lang aan.

Bekentenissen

Vijftien jaar lang hield het slachtoffer de feiten voor zich, maar in 2022 nam V.S. terug contact met hem op met een bizar voorstel om samen snel geld te verdienen. Hierop raapte het slachtoffer zijn moed bijeen en stapte hij in april 2022 naar de politie. Geconfronteerd met de verklaringen van zijn slachtoffer legde V.S. volledige bekentenissen af.

Volgens de verdediging werd V.S. in zijn jeugd zélf seksueel misbruikt. “Hij raakte verslaafd aan drank en drugs en kampte met psychiatrische problemen”, klonk het. “Nu wordt hij goed begeleid.”

De rechtbank legde V.S. maandag dertig maanden voorwaardelijke celstraf op. Ze hield daarbij ook rekening met zijn blanco strafblad. Aan het slachtoffer moet hij een 8.055 euro schadevergoeding betalen. (AFr)