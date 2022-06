Bruggeling krijgt vijf jaar cel voor ontvoering, foltering en verkrachting van ex-schoonzoon

Een 46-jarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor ontvoering, foltering en brutale verkrachting van zijn ex-schoonzoon. De reden? Het slachtoffer had ermee gedreigd bikinifoto’s van zijn dochter te verspreiden. “De eer van de familie stond op het spel”

In het voorjaar van 2021 zette Rayan J. (21) een punt achter haar relatie met M.H. Die verteerde de breuk slecht en liet de jonge, Syrische vrouw niet met rust. Uiteindelijk begon hij haar af te persen en dreigde hij ermee pikante bikinifoto’s van haar te verspreiden als haar familie niet met 3.000 euro over de brug kwam.

Waggelwater in Brugge

Om M.H. op andere ideeën te brengen, gaven de twee broers en nieuwe partner van de vrouw hem op 13 juni vorig jaar in Brugge rake klappen. Hani J. (23), Haroun J. (20) en Yousf G. (23) namen daarbij de gsm terug die M.H. van zijn ex gestolen had. Maar daar bleef het niet bij. Vijf dagen lokte Rayan J. haar ex in een hinderlaag door met hem af te spreken aan het Waggelwater in Brugge. Daar werd M.H. in een wagen gesleurd en meegenomen naar het huis van de nieuwe partner in Rekkem. Naast G. waren ook de broers en hun vader Abdal J. (46) van de partij.

M.H. werd een kwartier lang afgetuigd en ook seksueel mishandeld. Zo werd hij in het achterwerk gesneden met een glasscherf en dreigde Abdal J. ermee zijn penis af te snijden. Op bevel van Abdal J. moest hij ook diens zoon Haroun oraal bevredigen. Het gezelschap maakte daar beelden van om later tegen het slachtoffer te kunnen gebruiken. Daarna werd M.H. naar de woning van de vader in de Maria Van Bourgondiëlaan in Brugge gevoerd waar hij nog meer slagen kreeg en even werd opgesloten in de garage.

Chantage

De verdediging wees op de chantage door het slachtoffer. “Hij had mijn cliënte in de tang”, zo pleitte Kris Vincke, de advocaat van Rayan J. “Die beelden konden haar toekomst om zeep helpen. Ze maakte inderdaad die afspraak maar wist niet dat het tot een gijzeling zou komen.” Haroun J. stelt dat hij gedwongen werd door zijn vader. “Hij was acteur in een film waarvoor hij niet gesolliciteerd had en schaamt zich diep”, aldus zijn advocate Nadia Lorenzetti.

Vader Abdal J. knapte naar eigen zeggen onder de toenemende druk. “De eer van de familie stond op het spel en in zijn hoofd was het de enige manier om het slachtoffer te stoppen”, zo pleitte meester Kristof De Baecke. Abdal J. kreeg maandag vijf jaar cel. Zijn zoon Haroun kreeg er vier, waarvan de helft met uitstel. Hani J. moet 100 uur werkstraf uitvoeren, zijn zus kreeg opschorting van straf. Yousf G., die intussen ook niet langer samen is met Rayan J., kreeg twee jaar cel, de helft met uitstel. (AFr)