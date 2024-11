“Bij elke gemiste oproep zou hij messteek geven”: Blankenbergenaar die zijn kinderen opsloot en huis dreigde in brand te steken krijgt alsnog effectieve celstraf

“U zal mij hier niet meer terugzien”, beloofde S.V. (43) in februari in de Brugse strafrechtbank. De Blankenbergenaar kreeg toen twee jaar met uitstel omdat hij zijn kinderen opsloot en dreigde het huis in brand te steken. Maar de man leefde de voorwaarden niet na, waardoor zijn celstraf effectief wordt.

Dat zijn vrouw die nacht maar niet naar huis kwam, deed bij Blankenbergenaar S.V. (43) op 24 juni 2023 de stoppen doorslaan. Hij deed de woning op slot, zodat zijn 17-jarige dochter en haar meerderjarige broer niet naar buiten konden. Vervolgens dreigde hij ermee het huis in brand te steken. Toen de politie rond 5.30 uur arriveerde liep een petroleumspoor van de woonkamer tot de keuken en op de salontafel lagen enkele aanstekers en een keukenmes.

Volgens de procureur bedreigde S.V. zijn partner met de dood. “Voor elke gemiste oproep zou hij de moeder een messteek geven. Hij greep zijn dochter bij de hals en hield een aansteker bij de petroleum”, aldus de procureur. De moeder was die nacht op stap met haar schoonzus. S.V. belde haar liefst 100 keer op. “Adieu”, klonk het in zijn laatste bericht.

De vrouw van S.V. had er na een ruzie over drugs mee gedreigd om hem na 22 jaar huwelijk te verlaten. “Hij was wanhopig dat hij zijn gezin zou verliezen, maar heeft zijn kinderen niet opgesloten”, klonk het bij de verdediging. “Hij was ook nooit van plan om het huis in brand te steken. In zijn woede schopte hij de petroleumkachel omver en die aanstekers lagen daar omdat hij rookt.”

De rechter hechtte daar geen geloof aan, maar gaf S.V. in februari toch nog een kans. Hij veroordeelde de man tot twee jaar voorwaardelijk. “Merci, u zal mij hier niet meer terugzien. Dat beloof ik”, stelde S.V. Maar omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde – zo was hij niet bereikbaar voor zijn justitieassistent – kwam de zaak in oktober terug voor de rechtbank. Het OM vroeg om de voorwaarden te herroepen. S.V. kwam niet opdagen in de rechtbank. (AFr)