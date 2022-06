15 maanden cel voor ex die slaapkamer binnendringt en liefdesrivaal met fles op het hoofd slaat

Met een fles sloeg een 30-jarige man uit Komen de nieuwe vriend van zijn ex in zijn bed op het hoofd. Daarom kreeg hij van de correctionele rechtbank van Kortrijk een celstraf van 15 maanden.

Na een relatiebreuk met zijn vriendin had Christopher P. het moeilijk om alles te verkroppen. Op 1 juni trok hij dan maar met zijn fiets van Komen naar Wervik, klom over een omheining en drong de slaapkamer van zijn ex binnen. Naast haar lag haar nieuwe vriend.

Die kreeg twee klappen met een glazen fles op het hoofd en liep zware verwondingen op. Daarna nam P. opnieuw zijn fiets en reed terug naar huis. Zijn ex en haar nieuwe vriend vroegen en kregen elk een schadevergoeding. (LSi)