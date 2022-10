Kinderarts uit Veldegem Jan D. vrij onder voorwaarden in zaak van voyeurisme

De Brugse raadkamer heeft een 50-jarige kinderarts uit Veldegem onder voorwaarden vrijgelaten in een onderzoek naar voyeurisme en bezit van kinderporno. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Jan D. zou stiekem patiëntjes gefilmd hebben.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van een mogelijke poging tot ontvoering. Uiteindelijk kregen de speurders de kinderarts als verdachte in het vizier. Jan D. zou in zijn praktijk stiekem zijn patiëntjes gefilmd hebben. Half juni werd de verdachte opgepakt door de politie. Bovendien werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning en zijn dokterskabinet in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem.

Na verhoor werd de kinderarts aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn aanhouding werd sindsdien ook drie keer verlengd door de raadkamer. Vrijdagochtend drong meester Stijn Leliaert wel aan op de vrijlating van zijn cliënt. De raadkamer oordeelde dat D. de gevangenis na bijna vier maanden voorhechtenis inderdaad onder strenge voorwaarden mag verlaten. Het parket gaat niet in beroep tegen die beslissing.