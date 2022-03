Zaakvoerder IT-bedrijf uit Houthulst na 7 jaar voor rechter wegens hacken ex-werknemer

De 42-jarige zaakvoerder van een IT-bedrijf uit Houthulst moest zich bij de strafrechter verantwoorden wegens het hacken van een e-mailadres van een ex-werknemer. Omdat de zaken al zo lang geleden zijn riskeert S.V. enkel de eenvoudige schuldigverklaring.

De zaak gaat immers al terug tot 2015. S.V. is de zaakvoerder van een goed draaiend IT-bedrijf uit Houthulst. Twee jaar eerder vertrok een bepaalde werknemer en in 2015 volgde werknemer T., die op dat moment de schoonbroer was van S.V. maar de relatie zag stranden. Zowel T. als de eerder vertrokken werknemer hadden plannen om samen een nieuwe vennootschap op te richten en zelf een IT-bedrijf uit de grond te stampen. “Dat was uiteraard niet echt naar de zin van S.V.”, sprak de advocaat van burgerlijke partij T.

“Het contract werd in onderling overleg beëindigd en T. leverde zijn werklaptop in. Zoals in het contract stond wiste hij alle gegevens op die laptop. Groot was zijn verbazing toen hij kort daarna melding kreeg dat het wachtwoord van zijn privémailadres niet meer klopte. Al snel bleek waarom. S.V. had intussen tegen hem klacht ingediend voor het zogenaamd ronselen van zijn klanten en legde als bewijs privémails van T. voor die verstuurd waren met de werklaptop. Hij heeft die dus gehackt.”

T. eiste wegens reputatieschade liefst 5.000 euro schadevergoeding. Omdat de zaak intussen 7 jaar oud is volstaat de eenvoudige schuldigverklaring voor de procureur. “Maar wij willen de vrijspraak”, zegt de advocaat van S.V. “Bij het instellen van de recovery op die laptop kwamen de oude e-mails als vanzelf terug binnengerold. Hij kon de mails daardoor lezen en stelde wel degelijk vast dat hij in zijn actieve periode reeds klanten ronselde voor zijn eigen bedrijf. Maar van hacking is dus geen sprake.” Vonnis op 26 april. (JH)