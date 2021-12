Twee verstekelingen op kerstavond doen containerschip terugkeren uit Le Havre

Een containerschip heeft in Frankrijk zijn reis moeten onderbreken om twee verstekelingen terug naar Zeebrugge te brengen. Het duo had op kerstavond de noodcentrale gebeld toen ze in penibele omstandigheden vastgeraakt waren. De transmigranten wisten zelf niet op welk schip ze zich bevonden. Het duurde tot Kerstmis om 18 uur tot het voor de hulpdiensten duidelijk werd dat ze niet op een schip richting Engeland vertoefden maar op een containerschip dat al op kerstavond naar Le Havre vertrokken was.

“De Franse collega’s werden verwittigd en die hebben om 20 uur in de haven van Le Havre de twee personen uit de container bevrijd”, zegt woordvoerder An Berger van de Federale Politie. “We zien vaak dat mensensmokkelaars aan transmigranten het nummer van de noodcentrale in Zeebrugge meegeven. Daardoor konden al meermaals mensen gered worden. Gelukkig liep het ook voor deze twee personen goed af. Anderhalve dag na hun oproep waren ze nog in een behoorlijke gezondheid.”

Voor de onderzoeksrechter

Normaal zou het schip vanuit Le Havre koers zetten naar Midden-Amerika. Maar aangezien de verstekelingen in België aan boord gingen, moesten ze wettelijk ook naar België teruggebracht worden. “Daarom keerde het schip terug naar Zeebrugge, waar de personen woensdagavond aan de Scheepvaartpolitie overgedragen werden. Het gaat om twee Algerijnen. Ze zijn gearresteerd voor indringing en moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen.”

Allicht zullen zij niet in staat zijn om op te draaien voor deze peperdure actie. In september moest ook al eens een schip van rederij CMA CGM rechtsomkeer maken nadat twee transmigranten vanop de terminal CSP Zeebrugge aan boord glipten. “Af en toe glipt eens iemand door de mazen van het net, ondanks de super goede beveiliging en de grote alertheid van de medewerkers op de terminals. Gelukkig is dit kerstverhaal goed afgelopen”, zegt Berger.

Bananendienst naar Midden-Amerika

Voor het duo dat hoopte van Engeland te bereiken, was hun ontdekking een geluk bij een ongeluk. Het schip CMA CGM Fort Saint Charles vaart immers op de NEFWI-dienst (North Europe French West Indies) van de Franse rederij CMA CGM. Dit is een zogenaamde ‘bananendienst’ tussen Midden-Amerika en West-Europa. Na Le Havre zou het schip de Atlantische Oceaan oversteken en pas na een veertigtal in Londen aankomen. Tussendoor zijn er haltes in enerzijds havens Jamaica, Colombia, Costa Rica, Guadeloupe, Panama en Martinique, en anderzijds Duinkerke, Zeebrugge, Le Havre en Montoir De Bretagne.