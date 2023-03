Raadkamer beslist: geen proces over vermeende corruptie in casinodossier Middelkerke

De voormalige burgemeester en twee schepenen van Middelkerke zullen zich niet voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden in het veelbesproken ‘casinodossier’. Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker diende destijds klacht in wegens vermeende corruptie, maar de raadkamer besliste woensdagochtend om iedereen buiten vervolging te stellen, zo bevestigt het parket van Brugge. Een proces komt er dus niet.

Het dossier is meer dan 3.000 bladzijden dik en startte na een klacht van huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) in 2016. Hij zat toen nog in de oppositie. Volgens hem was er sprake van corruptie bij de toekenning rond de oude casinoplannen in Middelkerke. Die startten in 2014 en werden toegekend aan de bouwfirma Willemen en gokkantoor Napoleon Games. Volgens Dedecker en de hele oppositie was de aanbestedingsprocedure toen doorgestoken kaart. Dedecker beweerde dat de intussen overleden ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele, toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V), voormalig burgemeester Michel Landuyt (Open VLD) en gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert een dubieuze rol speelden bij de toekenning van de bouw van het casino aan de firma Willemen en gokkantoor Napoleon Games. Het ging onder meer om steekpenningen die de politici zouden ontvangen hebben van de bouwfirma in kwestie.

Verklaring ex-chauffeur

De speurders vielen binnen in het gemeentehuis en bij de verdachten thuis. Maar voornamelijk de verklaring van een ex-chauffeur van Willemen Group bracht hen in een lastig parket. Die vertelde de politie namelijk dat hij zowel aan burgemeester Janna Rommel-Opstaele als aan schepen Liliane Pylyser-Dewulf steekpenningen moest overhandigen in opdracht van zijn baas. “Het ging telkens om bedragen tussen 10.000 en 15.000 euro, verstopt in een krant”, verklaarde hij. Maar volgens de betrokkenen liegt de man. Zij ontkennen elke betrokkenheid bij corruptie.

Buiten vervolging

De gemeente Middelkerke, met Jean-Marie Dedecker op kop, drong erop aan om de zaak voor de correctionele rechtbank te brengen. Na jaren onderzoek vroeg het parket echter om Pylyser-Dewulf, Landuyt en Ryckewaert buiten vervolging te stellen wegens gebrek aan bewijs. Door haar overlijden werd voor Rommel-Opstaele het verval van de strafvordering gevorderd. De raadkamer boog zich woensdagochtend over de zaak en besloot het parket te volgen. Dat betekent dat de betrokkenen buiten vervolging worden gesteld en zich dus niet voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, zo bevestigt het parket van Brugge.

Intussen spande Napoleon Games ook al een burgerlijke zaak tegen de gemeente Middelkerke aan. Net zoals bouwgroep Willemen eisen zij een schadevergoeding omdat ze de bouw en de uitbating van het casino uiteindelijk misliepen. (MM)