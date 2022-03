Dedecker vraagt bijkomend onderzoek in casinodossier Middelkerke

In de zaak rond vermeend gesjoemel bij de aanbesteding van het nieuwe Middelkerkse casino heeft burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) bijkomend onderzoek gevraagd. De raadkamer in Brugge heeft de zaak daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In 2016 besloot het toenmalige schepencollege van Middelkerke om de bouw van het nieuwe casino toe te kennen aan Willemen en Napoleon Games. Maar na een klacht van een concurrerende bouwgroep bij de Raad van State moest de aanbesteding worden overgedaan. De keuze viel evenwel opnieuw op Willemen en Napoleon Games. Intussen had Jean-Marie Dedecker, toen nog oppositieraadslid, al een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter in Brugge wegens belangenvermenging.

In juni 2017 viel het gerecht binnen op het gemeentehuis van Middelkerke en in de privéwoning van onder andere toenmalig burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD), die in april vorig jaar overleed. Maar volgens het parket leverde het onderzoek onvoldoende aanwijzingen van schuld op. Het wil de raadkamer daarom vragen om de verdachten buiten vervolging te stellen. Die verdachten zijn naast Janna Rommel-Opstaele ook ex-schepenen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) en Michel Landuyt (Open VLD). Gezien haar overlijden zal de strafvordering voor Rommel-Opstaele sowieso vervallen verklaard worden. (AFr)