Loopt corruptiedossier casino Middelkerke af met een sisser?

Een schoolvoorbeeld van corruptie, noemt burgemeester Jean-Marie Dedecker het dossier rond de gunning van een nieuw casino Middelkerke in 2016. Hoewel het dossier bol staat van ernstige aanwijzingen tegen bouwheer Willemen, de overleden ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele en twee schepenen, vraagt het Brugse parket voor iedereen de buitenvervolgingstelling. Woensdag buigt de Brugse raadkamer zich over de kwestie. Wij keken het dossier in en fronsten hier en daar toch de wenkbrauwen.

Het casinodossier in een notendop In 2014 besliste het toenmalig gemeentebestuur van Middelkerke, onder leiding van burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD), om een nieuw casino te bouwen. Twee kandidaten – bouwgroep Versluys en concurrent Willemen – dongen naar de opdracht. Willemen haalde het, maar Versluys trok naar de rechter en kreeg gelijk. In de tweede ronde werd Versluys uitgesloten, waarop Willemen opnieuw de buit binnenhaalde. Jean-Marie Dedecker, toen in de oppositie, diende in december 2016 samen met de andere oppositiepartijen klacht in omdat de procedure volgens hen niet eerlijk verlopen was. Eenmaal burgemeester in 2018 liet Dedecker het contract met Willemen ontbinden en sloot hij een deal met Nautilus. Hoewel Willemen daartegen een procedure startte, is Nautilus ondertussen begonnen met de bouwwerken. De voorziene openingsdatum is 1 juli volgend jaar.

Dat de gunning van het nieuwe casino in Middelkerke op zijn zachtst gezegd een hobbelig parcours kende, is bekend. Al jaren doen allerlei geruchten de ronde over corruptie, belangenneming en gunningsfraude door de politici die toen in de kustgemeente de lakens uitdeelden. Het gerecht organiseerde huiszoekingen, liet de telefoons van de burgemeester en enkele schepenen aftappen en verhoorde talloze getuigen en verdachten.

Op basis van dat onderzoek besloot het Brugse parket echter dat er geen vuiltje aan de lucht is. Tegen elke verdachte is er generlei bezwaar, zo concludeert de procureur in zijn vordering tot buitenvervolgingstelling. Onze redactie kon het volledige dossier inkijken en fronste toch hier en daar de wenkbrauwen.

Kindertekening

Het concept waarmee bouwgroep Willemen in de eerste ronde van de wedstrijd voor de bouw van het nieuwe casino naar de jury trekt, is opmerkelijk. Terwijl concurrent Versluys met een dure maquette en een volledig uitgewerkt project de jury tracht te overtuigen, daagt Willemen op met een slordig getekende schets op een paar A4-tjes. Een kindertekening, noemen sommigen het. In de aanloop naar de definitieve presentatie van hun BAFO (best and final offer, red.) past Willemen het kladwerkje aan naar een totaal nieuw concept, dat bovendien enkele elementen uit het voorstel van Versluys lijkt over te nemen.

De datum voor het indienen van het BAFO wordt enkele keren uitgesteld, zodat Willemen ruim de tijd heeft om met een deftig voorstel op de proppen te komen. Op 8 juli 2016 komt de jury samen in restaurant De Vierboete in Nieuwpoort. In de zeskoppige jury zitten twee schepenen en de burgemeester, die een dubbele stem heeft. Het voorstel van Versluys haalt 42 punten op 70, dat van Willemen krijgt 54 op 70 en wint de wedstrijd.

Ex-schepen Liliane Dewulf en voormalig burgemeester Janna Rommel-Opstaele. (gf) © Tim Vansteelandt

Bij een latere huiszoeking bij toenmalig schepen Liliane Dewulf vinden de speurders een ontwerpversie van het juryverslag. Daarop staan de punten vermeld. Wat zien de speurders er echter ook op vermeld staan? De datum waarop het document aangemaakt is: 7 juli 2016. Een dag voor de juryzitting lijken de punten dus al uitgedeeld te zijn. Daarover ondervraagd, wassen schepenen Michel Landuyt (Open VLD) en Liliane Dewulf (CD&V) hun handen in onschuld. “Ik heb daar geen weet van”, verklaart Landuyt. “Ik heb hier niets mee te maken”, zegt Dewulf, hoewel het verslag in haar huis gevonden werd.

Bovendien is er nog iets opmerkelijks aan dat ontwerpverslag. Een passage over C-Hotels, dat in het voorstel van Willemen het casinohotel zou uitbaten, is met fluo gekleurd. Een neef van Liliane Dewulf is nauw betrokken bij C-Hotels. Opnieuw zegt Dewulf van niets te weten. “Ik had nog nooit gehoord van C-Hotels”, vertelt ze de speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie.

Zwijgen, weh

Dat er meerdere huiszoekingen op haar adres verricht werden, zit Liliane Dewulf bijzonder hoog. Op 13 juni 2019 horen de speurders via een afgeluisterd telefoongesprek hoe ze haar beklag doet bij toenmalig korpschef Joos Duchi. “Ben je alleen? Kan je babbelen? ‘k Ga ne keer iets vertrouwelijks mededelen hé. Janna (ex-burgemeester Rommel-Opstaele, red.) en ik hebben vanochtend alsjeblieft weer een huiszoeking gehad. Vind jij dat nu eigenlijk nog normaal? Ik heb goesting om te bleiten, moat”, klaagt ze.

Korpschef Joos legt haar uit dat hij van niets weet, dat het een dienst van de federale politie is die het onderzoek leidt en dat hij het dossier zelfs niet kent. Hij alludeert wel op een andere affaire. “Gij hebt pertang gezegd dat Michel (ex-schepen Landuyt, red.) daar geld in zijn zakken gestoken heeft in de Kousenstraat”, laat hij vallen. “Maar dat moet je zwijgen weh”, gebiedt Liliane Dewulf hem. “Jaja”, antwoordt Duchi. “Ik heb daar geen proces-verbaal van gemaakt, ik heb daar niks mee gedaan”, stelt hij haar gerust, waarna hij op haar vraag bevestigt dat hij over Liliane Dewulf nooit een klacht over corruptie heeft binnengekregen.

Smeergeld

Los van het verdachte juryverslag en het telefoongesprek met de toenmalige korpschef zitten er nog opmerkelijke elementen in het dossier. Zo is er de getuigenis van Willem L., de chauffeur van Johan Willemen, CEO van de gelijknamige bouwgroep. De man verklaart dat hij in 2016 en 2017 vijf keer een enveloppe met cash geld heeft afgegeven aan twee verschillende personen in Middelkerke. De enveloppen zaten verstopt in een exemplaar van de krant De Tijd, als herkenningsmiddel voor de ontvanger.

Ex-schepen Michel Landuyt. (foto HD)

Willem L. wist naar eigen zeggen niet aan wie hij dat geld gaf, tot hij na een uitzending op tv over de affaire plots Janna Rommel-Opstaele herkende. Het was aan die dame dat hij vier enveloppen met telkens 12.500 euro gegeven heeft, verklaart hij. Aan Liliane Dewulf zou hij één keer 10.000 euro gegeven hebben. Daarover ondervraagd door de speurders wast ex-schepen Dewulf andermaal haar handen in onschuld. “Ik heb van niemand iets gekregen. Ik weet daar niets over. Dit is niet waar”, antwoordt ze kort.

Confrontatie

Ondanks de aanwijzingen van schuld schrijft de procureur in zijn vordering voor de raadkamer van 3 februari 2022 dat er voor geen enkele verdachte voldoende reden is om die te vervolgen. De raadkamer zou op 16 maart een oordeel vellen, maar de burgerlijke partijen – Dedecker dus – vroegen bijkomend onderzoek. Ze wilden onder andere dat de speurders chauffeur Willem L. en ex-schepen Dewulf met elkaar zouden confronteren. Opnieuw wijst de procureur dat af, met als argument dat een confrontatie geen zin heeft omdat betrokkenen tegengestelde verklaringen afleggen. Vreemd argument. Het is net wanneer mensen tegengestelde verklaringen afleggen dat een confrontatie nuttig kan zijn. Ook de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent wijst de vraag naar extra onderzoek door Dedecker af.

Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker begrijpt het standpunt van het parket niet. “Wat heeft men nog meer nodig om te vervolgen?”. © JAMES ARTHUR GEKIERE BELGA

Oud-burgemeester Janna Rommel-Opstaele overleed in april vorig jaar. Het is nu aan de raadkamer in Brugge om woensdag een oordeel te vellen over de overige verdachten. Voor Jean-Marie Dedecker is de inzet hoog. De gemeente Middelkerke hangt nog altijd een torenhoge schadeclaim van bouwgroep Willemen boven het hoofd voor het verbreken van het contract. Dedecker is echter formeel. “Dit is een schoolvoorbeeld van corruptie. Als men dit al niet meer gaat vervolgen, met zulk een bewijslast zwart op wit in het dossier, wat is er dan wel nog nodig?”, klinkt het.