Top van West-Vlaamse bedrijfswereld sleept oud-minister Luc Martens voor rechter: “We leenden hem geld, maar krijgen het niet terug”

Een tiental figuren uit de West-Vlaamse ‘haute finance’, industrie en bedrijfswereld slepen Roeselaars ereburgemeester en voormalig Vlaams minister Luc Martens (77) voor de rechter. Martens leende bij de gedupeerden geld om een financiële put te dempen. Het geld – naar verluidt ruim 3 miljoen euro – is in rook opgegaan. “Hier is geen sprake van oplichting, hoogstens van laattijdige betalingen”, weerlegt Martens zelf.

In oktober wordt voormalig Vlaams minister en ereburgemeester van Roeselare Luc Martens in de Kortrijkse rechtbank verwacht. In vijf aparte rechtszaken eisen een tiental gedupeerden het geld dat ze hem leenden terug. De gedupeerden zijn niet van de minste. Het gaat om huidige en voormalige zaakvoerders van grote bedrijven in de ruime regio rond Roeselare.

Onze redactie kon verschillende van de gedupeerden spreken. Anoniem, want bij velen van hen heerst schaamte. Al is de woede omwille van wat hen aangedaan werd minstens even groot. “Dit is een dramatisch verhaal waarbij minstens 25 en wellicht meer dan 30 slachtoffers zijn gemaakt. Mijn moeder is één van hen”, zegt een vastgoedmakelaar uit het Roeselaarse.

Luc Martens zou de dame verteld hebben dat hij zijn appartement in Leuven verkocht had, maar dat het geld nog niet overgemaakt was terwijl hij ondertussen wel al zijn appartement in Roeselare aankocht. Om dat te overbruggen, had Martens volgens het slachtoffer tijdelijk wat geld nodig als overbrugging. “Mijn moeder heeft hem dat geld geleend, maar we krijgen het niet terug.”

Boter op het hoofd

“De schaamte bij veel gedupeerden en ook bij mij is groot, maar wat Martens gedaan heeft is ronduit schaamteloos”, zegt de CEO van één van West-Vlaanderens grootste projectontwikkelaars. “Die man heeft zoveel boter op zijn hoofd. Tegelijkertijd geeft hij interviews over zijn terugkeer naar Roeselare alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Toen hij bij mij langs kwam, heb ik hem gezegd dat ik hem gerust wou helpen maar hij heeft mij goed liggen. Ik kan niet tegen onrecht, zeker niet als het begaan wordt door mensen die nog minister zijn geweest, en heb ondertussen een advocaat onder de arm genomen.”

“Iedereen die hem geld gegeven heeft, is dat waarschijnlijk definitief kwijt”

Nog een slachtoffer, telg van één van de voornaamste families uit de West-Vlaamse industrie, heeft het over ‘een potje dat stinkt’. “Het is zeer vervelend, voor héél veel mensen uit de ruime kringen rond Martens. Allemaal hebben ze hem geld geleend. Bij mij is het maar een klein beetje, maar ook ik krijg het geld niet terug en heb een advocaat ingeschakeld. Vorig jaar in maart heb ik hem wat spaarcenten geleend, in oktober moest ik het al terug hebben. Maar toen kwam hij met allerlei verhaaltjes af. Wij staan met onze rug tegen de muur”, klinkt het.

Bitcoin

Het onfrisse verhaal doet al een tijd de ronde in Roeselare. Over de reden waarom Luc Martens dringend geld nodig had, vertellen de gedupeerden hetzelfde verhaal.

“Hij heeft zich laten rollen door een bende oplichters die bezig zijn met bitcoin, digitaal geld. Dat heeft een gigantische financiële put teweeg gebracht, waardoor hij nu ruim in het rood staat. Onder druk van de bank is hij dan aan een toer van West-Vlaanderen begonnen, om overal geld te gaan ronselen om die put te dempen. In totaal gaat het om ruim 3 miljoen euro. Maar iedereen die hem geld gegeven heeft, is dat waarschijnlijk definitief kwijt”, klinkt het.

Los van de gerechtelijke procedures die nu al lopen, overwegen ook heel wat gedupeerden om een strafklacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte en oplichting. Bij het parket van Kortrijk is tot op vandaag echter nog geen klacht gekend.

Geen oplichting

Vorige maand getuigde Luc Martens nog in deze krant over zijn terugkeer naar Roeselare. Samen met zijn echtgenote woont de ereburgemeester in een appartement met uitzicht op het park aan de Grote Bassin. Geconfronteerd met de beschuldigingen, reageert de ereburgemeester sereen.

“Mijn enige reactie is dat er in deze geen sprake is van oplichting, hoogstens van laattijdige betalingen. Ik heb alle vertrouwen in de besprekingen via de rechtbank en de oplossingen die daaruit komen. Als alles achter de rug is, heb ik er geen problemen mee om alle papieren op tafel te leggen”, klinkt het.

De oorzaak van de financiële problemen zou volgens Martens overigens niet bij oplichting door bitcoin liggen, maar door een familiale kwestie.