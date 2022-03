Kraanongeval in Roeselare legt sociale dumping bloot: zaakvoerder riskeert veertien maanden cel

Een 44-jarige Izegemnaar riskeert veertien maanden cel, deels met uitstel, voor sociale dumping ten aanzien van vier Bulgaarse werkkrachten. Het gesjoemel kwam aan het licht na een kraanongeval in Roeselare.

Op 3 april 2017 kreeg een Bulgaarse arbeider een afgebroken kraanarm op zijn hoofd op een werf in Roeselare. Als bij wonder overleefde de man de feiten. De inspectie stelde geen inbreuken vast in het veiligheidsbeleid van de bouwfirma, CK-Construct uit Izegem, maar plaatste wel vraagtekens bij de tewerkstelling van vier Bulgaren. De mannen werkten op papier voor een Bulgaars bedrijf, maar droegen een trui van CK-Construct en hadden hun contract in Izegem getekend.

Volgens arbeidsauditeur Jeroen Lorré kregen de mannen hun instructies van K.C. (44), de zaakvoerder van CK-Construct. “Slechts 18 procent van de omzet van het Bulgaarse bedrijf werd in Bulgarije gehaald”, stelde hij. “Het ging om een bedrieglijke constructie om de Belgische sociale bijdragen te ontwijken.” Naast een celstraf vroeg hij ook een verbeurdverklaring van bijna 34.000 euro. CK-Construct zelf riskeert 72.000 euro boete.

Volgens de verdediging was het nooit de bedoeling om te sjoemelen. “Bij eerdere controles waren ook geen opmerkingen gemaakt”, klonk het. Het slachtoffer van het ongeval daagde CK-Construct rechtstreeks voor de rechtbank wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. “Maar van een gebrek aan voorzichtigheid was geen sprake”, aldus de verdediging die verwees naar de conclusies van de inspectie. De uitspraak volgt op 20 april. (AFr)