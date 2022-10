Jongeman uit Poperinge voor rechter nadat hij bankkaart en code aan criminelen geeft

Een twintiger afkomstig uit Poperinge staat voor de Ieperse rechter terecht voor fraude. De man liet zich gebruiken als ‘money mule’, waarbij hij zijn bankkaart en code aan criminelen geeft. Die gebruiken de rekening om mensen die ze oplichten geld op te laten storten.

Het is een fenomeen dat steeds vaker opduikt, criminelen die via phishing geld stelen, plaatsen dat niet onmiddellijk op hun eigen rekening, maar op die van een ‘geldezel’. Ze vragen mensen hun bankkaart en code en beloven een vergoeding. Wie meedoet aan dergelijke praktijken, maakt zich schuldig aan fraude en het is precies daarvoor dat een 25-jarige man uit Poperinge, maar ondertussen in Kooigem wonend, zich op de rechtbank van Ieper moet verantwoorden.

Ontkend

De mensen die de bankrekening van de beklaagde gebruikten, konden van iemand meer dan 2.500 euro ontfutselen. De daders sturen slachtoffers vaak berichten in naam van hun dochter of zoon, die zogezegd financiële hulp nodig zouden hebben. Toen de politie de eigenaar van de gebruikte bankrekening kon ontmaskeren, ontkende hij er iets mee te maken te hebben. De man zei dat de bankkaart was gestolen en dat de bijhorende rekening in 2017 zou zijn aangemaakt door het OCMW van Poperinge.

Daders buiten schot

Na onderzoek bleek het OCMW er niets mee te maken hebben en de rekening was wel degelijk van de beklaagde. Op de rechtbank van Ieper gaf hij dat ook toe. “Ik ben inderdaad benaderd geweest en heb mijn bankkaart en code afgegeven”, klonk het. Volgens zijn raadsman zag zijn cliënt niet onmiddellijk het kwade in van wat hij deed. “Het is normaal dat het parket zwaar tilt aan het fenomeen, maar die man heeft niet zelf oplichting gepleegd. De echte daders blijven buiten schot”, aldus de advocaat, die de gunst van de opschorting vraagt.

De openbare aanklager wil in gevallen van dergelijke feiten een voorbeeld stellen en vraagt een jaar cel, deels met uitstel voor de twintiger. Vonnis op 21 november.