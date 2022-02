Ex-uitbaatster De Krantenhoek in Veurne grotendeels vrijgesproken voor financieel gesjoemel

De 37-jarige uitbaatster van de bekende voormalige krantenwinkel ‘De Krantenhoek’ aan de rechtbank van Veurne is door de strafrechter grotendeels vrijgesproken voor financieel gesjoemel. V.V. werd onder meer vervolgd voor fraude met Lottobiljetten. “De transacties zijn weliswaar bizar, maar is er geen voldoende bewijs van fraude”, motiveerde de rechter.

De Krantenhoek in de Zuidstraat is al gesloten sinds april 2018 en was maar twee jaar open. Zaakvoerder was P., maar het was diens toenmalige vriendin V.V. (37) die achter de toonbank stond. Volgens P. ontdekte zijn boekhouder in april 2018 een kastekort van liefst 72.000 euro. Daarvoor hield hij V.V. verantwoordelijk. Daarna ontdekte P. ook dat er van de rekening van zijn zaak geld verdwenen was. Tijdens een weekendje weg had P. zijn telefoon thuis gelaten en daar maakte V.V. misbruik van. Ze gebruikte de GSM om in totaal 15.000 euro over te schrijven van de bedrijfsrekening van P. naar de gemeenschappelijke rekening van het koppel en vervolgens op de eigen rekening van V.V. Er ontstond een hoogoplopende ruzie waarbij de relatie beëindigd werd en V.V. het geld terugstortte. Daarna diende P. klacht in bij de politie en verweet V.V. nog veel meer gesjoemel.

Lottospelers benadeeld

“Er verdween niet alleen erg veel geld uit de kassa maar werden ook Lottoproducten gemanipuleerd”, sprak de advocaat van P. Bij een pot voor groepsspelers bijvoorbeeld waarbij er 10 deelnemers waren registreerde ze de winsten voor 20 deelnemers. De helft betaalde ze uit, de helft verdween in haar zakken. Heel wat Lottospelers die bij haar langskwamen zijn dus eigenlijk ook benadeeld. Of ze sjoemelde door pakweg 50 krasbiljetten ineens te valideren in de hoop er zelf een winnende uit te halen.” De vennootschap van P. eiste de 72.000 euro terug, en een morele schadevergoeding van 1.500 euro. De procureur vroeg om V.V. te straffen.

Geen fraude met Lottowinsten

De verdediging van V.V. ging voor de volledige vrijspraak en sprak van een artificieel dossier uit wraak vanwege P. De rechter oordeelde uiteindelijk dat V.V. voor verschillende feiten vrijgesproken moet worden. “Uit het dossier blijkt dat de transacties met de Lottoproducten weliswaar bizar zijn, maar dat er teveel twijfel is om aan te nemen dat ze daarbij fraude pleegde en zichzelf verrijkte. Dat is ook de stelling van de Nationale Loterij.” V.V. werd daarom enkel veroordeeld wegens informaticafraude en de diefstal van de 15.000 euro van de bedrijfsrekening van P., dat ze inmiddels terugstortte. Ze kreeg er drie maanden cel met uitstel en 400 euro boete voor. P. kreeg slechts een minieme schadevergoeding. (JH)