Celstraf en beroepsverbod voor zwartwerk bij koerierdienst die pakketjes CM en ACV rondvoerde in heel de provincie

Bijna vier jaar lang voerden Ann J. (56) en haar dochter N.V. (25) uit Pittem met hun koerierbedrijf pakketjes rond voor de Christelijke Mutualiteit en het ACV. Maar minstens elf van hun chauffeurs werkten in het zwart. Ann J. kreeg een celstraf, haar dochter een boete. Beiden kregen ook een beroepsverbod.

De feiten kwamen in mei 2018 per toeval aan het licht toen een voertuig van het koerierbedrijf door de politie uit het verkeer werd gehaald in Avelgem. De twee inzittenden bleken niet correct ingeschreven. Verder onderzoek wees uit dat het bedrijf bergen werk verzette hoewel er op papier maar twee werknemers waren ingeschreven. “Van onderaannemers was geen sprake”, aldus arbeidsauditeur Jeroen Lorré.

Met hun koerierbedrijf leegden Ann J. (56) en haar dochter N.V. (25) bijna dagelijks alle brievenbussen van de Christelijke Mutualiteit in West-Vlaanderen. Alles werd naar het hoofdkantoor in Kortrijk gebracht. Verder transporteerden hun chauffeurs ook pakketjes tussen de regionale CM-kantoren in Waregem, Ieper, Poperinge en Kortrijk. Voor het de Christelijke vakbond ACV verrichtte het bedrijf gelijkaardige opdrachten in West- en Oost-Vlaanderen. Op een kleine vier jaar tijd realiseerde het bedrijfje ruim 1,6 miljoen euro omzet.

Gesjoemel

De vermoedens van gesjoemel werden op 5 oktober 2021 bevestigd tijdens een huiszoeking. Elf chauffeurs bleken in het zwart aan de slag. Ten aanzien van vijftien koeriers werden RSZ-bijdragen ontdoken. Goed voor een totaalbedrag van liefst 187.695 euro. Volgens Lorré baatte Ann J. haar bedrijf onder de radar uit. “Ze minimaliseerde haar rol in de onderneming en leverde geen enkele medewerking aan het onderzoek. Ze verkaste naar Hongarije en is nog steeds spoorloos. Ondanks seining kon ze nog steeds niet worden verhoord.”

Dochter N.V. (25) uit Pittem was sinds 2018 de zaakvoerder op papier. Haar advocaat wees beschuldigend naar de moeder. “De moeder had alle touwtjes in handen en spande mijn cliënte voor haar kar”, pleitte meester Randall Huysentruyt. “Het was ook zij die alle contacten met de CM en het ACV onderhield. Mijn cliënte betaalde inderdaad de chauffeurs, maar deed dit enkel op vraag van haar moeder. Pas toen de aanmaningen in de brievenbus vielen, begon het mijn cliënte te dagen.”

Actieve rol

Ann J. kwam niet opdagen voor haar proces en kreeg vrijdag vijftien maanden effectieve celstraf. Haar dochter kreeg een geldboete van 72.000 euro, waarvan 12.000 euro effectief. Volgens de rechtbank wist N.V. perfect hoe de vork aan de steel zat en speelde ze een actieve rol in de feiten. De beide beklaagden kregen ook twee jaar beroepsverbod voor de vervoerssector en moeten 187.695 euro betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die zich burgerlijke partij stelde in de zaak. (AFr)