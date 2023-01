Energiehuis W13 waarschuwt voor phishingmails: “Vragen om alert te zijn”

De voorbije dagen kreeg het Energiehuis W13 een aantal meldingen van mensen die een valse mail kregen over een mogelijke uitbetaling van energiepremies. Het Energiehuis W13 roept op tot alertheid. “Ga daar zeker niet op in.”

Phishing, een vorm van internetfraude, lijkt in West-Vlaanderen weer even in de lift te zitten. Vorige week al waarschuwde de gemeente Vleteren op zijn sociale media voor phishing met valse berichten over een gemeentelijke ‘afvalstoffenheffing en rioolbelasting’ in de zuidelijke Westhoek. Gisteren volgde er ook op de Facebook-pagina van Zonnebeke zo’n waarschuwing.

Bij Energiehuis W13, het Energiehuis voor de 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, kregen ze de laatste tijd ook al een aantal meldingen van valse mails. Dat afzenders van phishingmails vindingrijk zijn en goed weten hoe ze mensen kunnen triggeren, is te zien aan de phishingmail (zie hieronder) die circuleert wat betreft een mogelijke energiepremie.

“‘U komt in aanmerking voor een energiepremie van €250 bij het Energiehuis. Met al uw vragen over energie kunt u voortaan terecht in het Energiehuis van uw gemeente. Om deze premie te ontvangen dient u uw rekening te bevestigen via een website. Na het voldoen van het identificatieproces ontvangt u de premie zo snel mogelijk op uw rekening.”

Alert zijn

Energiehuis W13 vraagt dat ontvangers van een dergelijke mail zeker niet ingaan op de vraag om naar een website te surfen. “Het Energiehuis W13 of een ander energiehuis vraagt nooit via mail, sms of telefoon vragen naar een wachtwoord, bankgegevens of andere persoonlijke data”, aldus Barbara Denys, coördinator van het Energiehuis W13.

“We krijgen almaar meer meldingen binnen over dergelijke phishingmails en daarom vragen we om heel alert te zijn. Wie zo’n vals bericht ontvangt, stuurt die mail het best door naar het mailadres verdacht