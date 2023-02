Ziggy is tijdelijke nachtvergunning kwijt na onderzoek naar overlast en drugsproblematiek: “Dit is het gevolg van ongegronde geruchten”

Ziggy, het café op de Vlasmarkt dat nog maar pas is overgenomen door Robin Hessels, is zijn nachtvergunning kwijt. Aanleiding zijn enkele recente incidenten en beschuldigingen op sociale media over een drugsproblematiek in het café. Dat laatste ontkent uitbater Robin Hessel ten stelligste. De politie opende een onderzoek, nu wordt er een eerste maatregel getroffen. “De tijdelijke nachtvergunning van de Ziggy wordt niet verlengd. Eerst moet de rust er terugkeren. De uitbater werd al mondeling op de hoogte gebracht van de beslissing. Het café moet om één uur sluiten”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Robin Hessels, de 26-jarige uitbater van café Ziggy op de Vlasmarkt, kwam de voorbije dagen in een storm terecht. Op vrijdag 27 januari werd een klinker tegen een ruit van zijn zaak gegooid. Diezelfde dag nog werd hij ervan beschuldigd drugs toe te laten in zijn café en startte de Kortrijkse politie een onderzoek naar de overlast en drugsproblematiek op de Vlasmarkt.

Net zoals in alle anders cafés worden drugs hier uiteraard niet getolereerd, en bij een vermoeden moet de klant mijn café onmiddellijk verlaten – Robin Hessels (uitbater Ziggy)

Zelf is Robin zich van geen kwaad bewust. “Ik was zelfs de dag ervoor om 21.30 uur al gesloten, maar blijkbaar zou er dan nog gevochten zijn”, zegt hij. “De man die de klinker heeft gegooid is hier nog nooit binnengekomen in de tijd dat ik het café openhoud. Dit is het gevolg van ongegronde geruchten, ik vermoed uit dronkenschap of jaloezie. Net zoals in alle anders cafés worden drugs hier uiteraard niet getolereerd, en bij een vermoeden moet de klant mijn café onmiddellijk verlaten.”

Robin betreurt de hele commotie. Hij is nog maar drie maanden geleden met zijn zaak gestart en hoopt dat de rebranding en heropening van de Ziggy op een positieve manier kunnen verlopen. “Ik wil dat we allemaal overeenkomen op de Vlasmarkt.”

Naast café Ziggy ligt de Gainsbar. Net als De Gouden Aap, aan de overkant van het plein, hanteert het café naar eigen zeggen een strikte nultolerantie. Jasper Jacques (34), mede-uitbater van de Gainsbar, zegt weinig van een drugs- of geweldproblematiek te merken.

Jasper Jacques, de uitbater van café Gainsbar op de Vlasmarkt, heeft zelf nog niets van een drugsprobleem gemerkt. © MD

“We hameren er al vijf jaar op dat we geen drugs willen in ons café. We hebben hier zelfs kaders hangen met ons drugsbeleid erop. Iedereen die betrapt wordt, vliegt buiten en blijft buiten, maar de afgelopen drie jaar hebben we dat niet meer voorgehad. In de Hermana zijn ze er ook streng op. Met Ziggy heb ik niet echt een band, dus daarover kan ik me niet uitspreken. Er deden wel eens geruchten de ronde, maar ik heb het met mijn eigen ogen nog niet gezien.”

We namen deze week een totaalbeeld van de Vlasmarkt. Welke problemen zich daar stellen en welke cafés eruit springen – Thomas Detavernier, woordvoerder voor Politiezone VLAS

Lenny V., de man die de Vlasmarkt vrijdag in vuur en vlam zette, liet weten dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt. “Ik heb gehandeld uit eigen initiatief en zou willen zeggen dat het me spijt, maar ik kan de klok niet meer terugdraaien. Ik zal alles vergoeden.” Hij had op sociale media opgeroepen om omstreeks 16.45 uur op de Vlasmarkt vreedzaam te komen protesteren tegen het geweld tegenover derden door druggebruikers en drugdealers. Daarop opende de politie een onderzoek.

Niet hard te maken

“We namen deze week een totaalbeeld van de Vlasmarkt”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder voor Politiezone VLAS. “Welke problemen zich daar stellen en welke cafés eruit springen. Daarbij bekeken we ook het horecaconvenant en of alles verloopt volgens afspraak in functie van overlast en vergunningen. Specifiek zullen we bij de Ziggy langsgaan om de aangekaarte drugsproblematiek te bekijken.”

Op vrijdagmorgen werd een steen in het raam van de Ziggy gegooid. © MD

Hoewel de beschuldigingen voorlopig niet hard te maken vallen, besloot burgemeester Ruth Vandenberghe de nachtvergunning van de Ziggy niet te verlengen. Het café zat nog in een proefperiode. “Naar aanleiding van overlast zal de tijdelijke nachtvergunning van de Ziggy niet verlengd worden; eerst moet de rust er terugkeren. De uitbater werd al mondeling op de hoogte gebracht van de beslissing. Het café zal vanaf heden om één uur moeten sluiten”, zegt de burgemeester.