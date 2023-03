Werkstraf voor ontslagen, drugsverslaafde agente na doorspelen info aan criminelen

Drugsgebruik, ongeoorloofde opzoekingen in de politiedatabank en het doorspelen van informatie aan criminelen. De inbreuken waar een 42-jarige ex-agente van de politiezone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede) zich voor de rechtbank moest verantwoorden, waren niet min. Ze kreeg een werkstraf van 90 uren.

In 2019 beleefde de agente een donkere periode. In een Izegemse privéclub raakte ze in contact met cocaïne. Eén lijntje werden er al snel meerdere. Een haaranalyse maakte duidelijk dat er sprake was van 7 maanden chronisch drugsgebruik. Maar er was meer: in de politiedatabank deed ze ongeoorloofde opzoekingen, onder meer naar collega’s. En ze speelde informatie door naar het criminele milieu.

“Zeer laakbaar”, moest ook haar eigen advocaat toegeven. Het leidde tot haar ontslag bij de politie. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 19 maanden maar ze komt er met een werkstraf van 90 uren vanaf. “Dit is het domste wat ik ooit heb gedaan”, aldus de vrouw. (LSi)