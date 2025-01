Werkstraf voor Lichterveldse broers die loods verhuurden voor installatie drugslab: “Ze wisten goed waarvoor dat materiaal diende”

Twee Lichterveldse broers hebben voor de Brugse rechtbank 60 uur werkstraf gekregen omdat ze een loods verhuurden voor de productie van amfetamines. De man die het drugslabo installeerde kreeg een jaar cel.

In juni 2020 kreeg de politie lucht van een mogelijke cannabisplantage bij de ouders van beklaagde Kevin F. (35). Op de boerderij vlakbij de E403 in Lichtervelde werden immers regelmatig wagens met Nederlandse nummerplaat gespot. Onderzoek van zijn telefoon wees uit dat Kevin F. vaak contact had met mensen uit het drugsmilieu, onder wie Jean G. (31) uit Bree. Die zakte geregeld naar Lichtervelde af en verbleef telkens voor enkele dagen bij Kevin F.

Op 25 juni 2021 viel de politie binnen op het landbouwbedrijf van Kevin F. De speurders troffen er zijn broer Kim F. (33) aan in een loods waar allerlei materiaal stond om een synthetisch drugslab op te zetten. Een aangetroffen rondbodemkolf bleek restanten van amfetamine te bevatten. De politie vond ook nog een koffertje met 2.100 euro. De beide broers werden in de boeien geslagen.

Kevin F. verklaarde dat hij de loods voor 600 euro per maand verhuurde aan een man uit Maasmechelen. Naar eigen zeggen konden de broers zelf niet binnen in de loods en wisten ze dus ook niet wat daar gebeurde. Maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan. Ze hadden immers geregeld contact met mensen uit het drugsmilieu en hadden ook geholpen met het lossen van vrachtwagens. “Ze wisten goed waarvoor dat materiaal diende”, concludeerde de rechtbank.

Jean G. liep in het verleden al veroordelingen op voor onder meer slagen, wapens en drugs. Bij zijn arrestatie in het station van Genk gaf hij toe dat hij van Lichtervelde kwam. Volgens de rechtbank staat het vast dat hij materiaal voor een drugslabo aanbracht in de loods. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg een jaar effectieve celstraf. De broers kregen elk 60 uur werkstraf. Als ze die niet correct uitvoeren riskeren ze alsnog zes maanden cel. (AFr)