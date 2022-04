Schipper van ‘De Broodwinner’ betrapt met alcohol en drugs terwijl hij met leerlingen op zee vaart

De schipper en de bemanning van opleidingsschip ‘De Broodwinner’ zijn betrapt op het gebruik van alcohol en drugs terwijl hij leerlingen van het Maritiem Instituut Mercator in Oostende aan boord had. “Wij laten onze kinderen niet meer aan boord”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigde deze week aan dat hij een strengere aanpak wil van alcohol – en druggebruik op zee en eerder kaartten ook Noordzeeprocureur Pascal Week en commissaris Leo Savels van de scheepvaartpolitie de problematiek aan. In vissersmiddens werd toen de schouders opgehaald en vroeg men zich af of politie en gerecht zich niet met andere dingen kunnen bezighouden. Die houding blijkt nu onterecht.

Bemanning geschorst

Bij een controle op volle zee betrapte de scheepvaartpolitie woensdag de schipper en de bemanning van het opleidingsschip De Broodwinner. Zij testten positief op alcohol én drugs, al vertoonden ze naar verluidt geen uiterlijke tekenen van drug- of alcoholgebruik. Het schip, dat door het Maritiem Instituut Mercator en door het Koninklijk Werk Ibis geregeld ingezet wordt als opleidingsschip, mocht meteen rechtsomkeer maken, waarop de voltallige bemanning werd geschorst.

Boottochten gestopt

Algemeen directeur Chris Vandecasteele van het Maritiem Instituut Mercator reageert bijzonder verbolgen op het incident. “Woensdag is het schip uitgevaren met twee leerlingen en leerkrachten van onze school. Op zee voerde de scheepvaartpolitie een controle uit en die bleek positief te zijn. Onze mensen zijn nooit in gevaar geweest, maar dit kan absoluut niet. In het contract dat wij met de reder van De Broodwinner hebben, is duidelijk afgesproken dat er nultolerantie heerst voor wat betreft het gebruik van alcohol en drugs. Die bepaling is duidelijk niet nageleefd en dus zetten wij alle boottochten stop tot we spijkerharde garanties hebben dat dit niet meer kan gebeuren”, klinkt het.