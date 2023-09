Roeselaarse ‘zombiedrug’-gebruiker neemt het op voor vriendin die hem gruwelijk mishandelde

Begin dit jaar werd hij dertig uur lang opgesloten en op gruwelijke wijze mishandeld door zijn vriendin en twee kompanen. Maar op zijn proces rond bezit van de ‘zombiedrug’ flakka nam Roeselarenaar M.D. (32) het donderdag zonder verpinken op voor diezelfde vrouw. “Ik ben hier de enige schuldige”, stelde hij. “De drugs in haar onderbroek waren van mij.”

Op 25 juli liepen M.D. en zijn vriendin V.C. (40) aan de kerk in Handzame tegen de lamp. De politie kwam ter plaatse na een oproep voor een mogelijke diefstal en trof er het Roeselaarse koppel aan in de struiken. Ze hadden een etui bij met flakka, een designerdrug die ook wel ‘zombiedrug’ wordt genoemd omdat het gebruikers emotieloos en extreem agressief maakt. M.D. had een drugspijpje vast waarmee hij net gebruikt had. V.C. had nog een kleine hoeveelheid flakka in haar onderbroek.

Procureur Mike Vanneste vroeg voor allebei een jaar cel en verwees naar het gevulde strafblad van V.C. en M.D. dat respectievelijk zestien en 36 veroordelingen telt. “Dit zijn gemarginaliseerde misdadigers met een hopeloos criminele ingesteldheid”, fulmineerde hij. “Flakka is zeer smerig spul en ik ga het bezit ervan stelselmatig vervolgen.” Voor M.D. vroeg Vanneste bijkomend nog eens acht maanden cel voor diefstal van een fiets.

Flakka is op korte tijd hel populair geworden bij drugsverslaafden in de omgeving van Diksmuide en Roeselare. Zo was de dertiger die begin september een 62-jarige fietser doodreed in Esen onder invloed van de drug. En in mei kreeg V.C. van de Veurnse strafrechter nog drie jaar effectief omdat ze onder invloed van flakka haar vriend dertig uur lang opsloot en gruwelijk mishandelde met een matrak en een boksbeugel.

Toch nam M.D. het donderdag op voor V.C. “Ik ben hier de enige schuldige”, stelde hij. “Die drugs in haar onderbroek waren van mij.” Zijn advocaat drong aan op een milde straf. De advocate van V.C. vroeg een voorwaardelijke straf. “Ze gebruikt al een tijdje niet meer, waardoor ze de flakka in haar onderbroek vergeten was”, pleitte advocate Mieke Byttebier.

De rechtbank doet uitspraak op 26 oktober. (AFr)