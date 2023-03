Politie Westkust vindt na achtervolging 1 kilogram marihuana in Frans voertuig

Bij een controleactie gericht tegen eventuele mensensmokkelaars trof de Politie Westkust donderdagnacht geen materiaal aan, maar wel 1 kilogram marihuana in een auto met Franse nummerplaten. De bestuurder is aangehouden.

Zoals wel vaker hield politiezone Westkust donderdagnacht een controleactie gericht tegen eventuele mensensmokkelaars in de smallboatproblematiek. In die hoedanigheid stopten ze ‘s nachts ook een voertuig met Franse nummerplaten.

“Onze ploeg trof geen nautisch materiaal aan, maar nam bij het wegrijden van de wagen wel de kenmerkende geur van cannabis waar”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust. Intussen was de wagen echter weggereden. “Na een achtervolging, waarbij de wagen uiteindelijk werd klemgereden door ons politievoertuig, doorzochten we het voertuig. In de wagen trof onze ploeg een doorzichtige zak met marihuana aan. Eenmaal aangekomen in het Centraal Politiehuis in Koksijde wogen we de gevonden drugs. In de zak zat meer dan 1 kg marihuana! Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde het gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste om de man verder aan te houden.”

De man verschijnt later voor de raadkamer. Wat de bedoelingen waren van de man en of hij in de buurt was om eventuele dealers in de streek te bevoorraden, of zelf net de lading drugs had gekocht, wordt verder onderzocht. (JH)