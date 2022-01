Notoir drugscrimineel (35) riskeert vijf en een half jaar cel voor onder meer gevangenneming en verkrachting

Gevangenhouding en verkrachting van een vrouw, opnieuw drugs verkopen, verboden wapenbezit en valsheid in geschrifte. Een notoir drugsdealer (35) uit Westende riskeert een celstraf vijf en een half jaar op de Veurnse rechtbank. “Verkrachting? Zou het niet kunnen zijn dat ze drugs kreeg in ruil voor seks?”, pleitte zijn advocaat.

Het onderzoek start wanneer de 48-jarige Lieven O. uit Nieuwpoort eind maart 2021 een verklaring aflegt bij de politie. Hij meldt dat er al een maand lang een vrouw gevangen wordt gehouden en verkracht op een appartement in Westende. De politie valt er op 26 maart binnen. Slachtoffer L.D. uit Nieuwpoort, zelf recent nog tot 2 jaar cel veroordeeld wegens drugsfeiten, is er aanwezig en legt een gelijkaardige verklaring af. Ze mag niet buiten en wordt soms bedreigd met een dolk. De politie besluit om de bewoner, verdachte Karim D. (35), op te wachten.

Drugs onder voetmatje

Die komt plots aangereden met een Dodge Ram, opvallend genoeg eigendom van Lieven O. uit Nieuwpoort. Naast hem zit een andere drugscrimineel, die later berecht wordt. In een verborgen holte onder een voetmatje vindt de politie 117 gram cocaïne. Karim D. geeft toe naar luik te zijn geweest om de drugs. Hun smartphones worden in beslag genomen en uitgelezen. Daarop vinden de speurders een foto van een nagemaakt rijbewijs voor Lieven O., die zijn rijbewijs was kwijtgespeeld wegens rijden onder invloed van drugs. Karim D. had dat rijbewijs laten maken door een Turkse kennis in opdracht van Lieven O uit Nieuwpoort. Ook de dolk wordt in beslag genomen. Die zat in een rugzak in de wagen.

66 maanden celstraf

Karim D. zit al meer dan 9 maanden in voorhechtenis maar zit intussen ook 30 maanden celstraf uit, die hij in december 2020 opliep wegens een drugsveroordeling. De man verscheen dinsdag opnieuw voor de strafrechter in Veurne. Het Openbaar Ministerie vorderde 18 maanden celstraf wegens gevangenneming en verkrachting, 36 maanden celstraf wegens de verkoop van drugs, 6 maanden celstraf wegens valsheid in geschrifte inzake het rijbewijs en 6 maanden celstraf wegens verboden wapenbezit door de dolk. Alles samen is dat 66 maanden of vijf en een half jaar celstraf.

Advocaat: drugs in ruil voor seks

“Verkrachting? Geen enkel objectief bewijs van, behalve die twee verklaringen dan. Er zit niet eens een medisch verslag in het dossier”, stelde Karim D.’s advocaat, Jonas Bel. “Zo werd gesteld dat haar gsm werd afgenomen. Waarom nam ze dan op toen de politie aan de deur stond? En hoe komt het dat ze wist waar het sleuteltje van de voordeur lag? Als je iemand gevangen houdt, verstop je die sleutel toch? Voorts verklaart de vrouw dat ze niet weet waarom ze cocaïne kreeg van hem. Misschien in ruil voor seks? We moeten er niet flauw over doen. Ik vraag de vrijspraak voor gevangenhouding en verkrachting”, aldus Jonas Bel. Slachtoffer L.D. was aanwezig op de rechtbank maar stelde zich geen burgerlijke partij. “Ik wil geen schadevergoeding en wil het voorgoed achter me laten”, sprak ze tegen de rechter.

Nog meer vrijspraken gevraagd

Inzake het dealen van drugs had de advocaat weinig om zich op te beroepen. “Als je vrijgelaten wordt uit de gevangenis en je financieel aan de grond zit. Naar wie trek je dan? Je oude vrienden in het milieu. Je belandt weer in die negatieve spiraal”, aldus Bel. Voor de valsheid in geschrifte en verboden wapenbezit vroeg hij ook de vrijspraak. “Dat rijbewijs heeft hij zelf niet vervalst. Hij bracht enkel mensen in contact, maar zonder hem was het ook gelukt. En die dolk? Hij was aan het verhuizen en die zat toevallig in zijn rugzak”, aldus de raadsman .

“Ik weet dat hij recent nog 30 maanden celstraf kreeg en het moeilijk wordt, maar ik wil toch mildheid vragen, een laatste kans”, klonk het nog. Ook Lieven O. moest voor de rechter verschijnen wegens valsheid in geschrifte, inzake zijn rijbewijs, en riskeert 6 maanden cel. Vonnis voor beiden op 8 februari. (BB)