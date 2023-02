Nederlandse drugskoerier met 4 kg cannabis in auto geklist

Een 29-jarige Nederlander kon in Kortrijk met maar liefst 4 kg cannabis in zijn auto geklist worden. Of beter: in de auto van zijn vader, die meteen in beslag werd genomen. Voor de rechter in Kortrijk riskeert hij 15 maanden celstraf.

De twintiger kon betrapt worden en vloog meteen de cel in. Naar eigen zeggen was het voor het eerst dat hij drugs vanuit Nederland naar Frankrijk zou voeren. Hij zou daar 400 euro voor krijgen. Maar het strafregister van Abdelkrim M. vertelde toch iets anders. Ook in Antwerpen liep hij al een celstraf van 2 jaar op voor drugs en in zijn thuisland is hij eveneens geen onbekende voor politie en gerecht.

Plaag

“Een strafblad als een telefoonboek”, klonk de rechter niet mals. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 15 maanden en een boete van 8.000 euro. Het fenomeen van drugskoeriers, die vanuit Frankrijk of Nederland onze regio’s komen bevoorraden, is de voorbije jaren een ware plaag. Vonnis op 7 maart. (LSi)