Nederlander krijgt opnieuw dertig maanden cel voor cannabisplantage op Blankenbergse zolder

Een 28-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden effectieve gekregen voor zijn aandeel in een grote cannabisplantage in Blankenberge. Gerardus F. kreeg deze straf eerder al bij verstek opgelegd, waarna hij tevergeefs aandrong op een straf met uitstel.

Op 28 september 2020 snelde de politie naar een woning in de Ruiterstraat in Blankenberge na een melding van luide knallen. De bewoner verklaarde dat hij een vriend de werking van zijn alarmpistool had getoond. De agenten gingen naar boven en troffen op zolder 680 cannabisplanten aan.

Verder onderzoek wees op de leidinggevende rol van Jaouad D., een 41-jarige Nederlander uit Antwerpen. Volgens het parket was hij verantwoordelijk voor de kweek van minstens 1.360 cannabisplanten – twee oogsten – en de verkoop van minstens 24,4 kilogram cannabis.

Jaouad D. kreeg in juni 40 maanden effectieve celstraf. Vijf anderen kregen celstraffen tussen tien en dertig maanden. Onder hen ook Gerardus F. uit Tholen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces en tekende verzet aan. Op zijn nieuwe proces gaf hij toe dat hij twee keer met een huurwagen vanuit Nederland naar de plantage in Blankenberge kwam afgezakt. “Maar hij speelde zeker geen grote rol”, pleitte zijn advocaat. (AFr)