Nederlander die in Zeebrugge betrapt werd met 750 kilogram hasj in camper riskeert 40 maanden cel

Een 59-jarige man uit het Nederlandse Arnhem riskeert voor de Brugse rechtbank 40 maanden effectieve celstraf voor drugssmokkel. In de Zeebrugse haven werd liefst 750 kilogram hasj aangetroffen in zijn camper. Straatwaarde: 2,5 miljoen euro.

Martinus S. lijkt niet bepaald voor het geluk geboren. Begin maart 2020 arriveerde de Nederlander per camper in Marokko. Toen kort nadien de coronacrisis uitbrak kon de vijftiger niet meer naar huis. Door problemen met zijn visum slaagde hij er pas anderhalf jaar later in om per vliegtuig terug te keren naar Nederland. Zijn camper ging per schip richting Zeebrugge waar een drugshond tijdens een controle alarm sloeg. De douane besliste om het voertuig daags nadien door de scanner te laten rijden. Martinus S. was op dat moment ook al in Zeebrugge maar toen hij vernam dat hij zijn camper voorlopig niet mee zou krijgen vluchtte hij naar Spanje.

In de watertank onder de vloer van de camper trof de douane op 27 september 2021 liefst 750 kilogram hasj aan, verdeeld over 47 pakketten. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. Na de vangst schreef de onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uit tegen Martinus S, die op 21 oktober vorig jaar werd gearresteerd in Spanje. Sindsdien zit de man in voorhechtenis.

De Nederlander verklaarde dat in Marokko enkele mannen hem hadden voorgesteld om hasj mee te smokkelen naar Europa. Hij ging daar 10.000 euro voor krijgen. “Maar hij wist niet dat het zo’n grote hoeveelheid zou zijn”, pleitte advocaat Kris Vincke, die aandrong op mildheid. Martinus S. kreeg in het verleden al eens een werkstraf nadat in zijn loods in Nederland een cannabisplantage was aangetroffen. De uitspraak in de zaak van de drugssmokkel volgt op 23 juni. (AFr)