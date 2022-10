Man anticipeerde met eigen plantage in tuin op dreigende schadevergoeding: 180 uren werkstraf en boete

Grote cannabisplanten in de tuin, 2 kilogram cannabis in de woning en 105 gram speed en xtc van iemand anders in de diepvries. Een huiszoeking bij een 53-jarige man uit Waregem leverde aardig wat drugs op maar van verkoop was naar eigen zeggen geen sprake. Voor de rechter in Kortrijk kreeg hij een werkstraf van 180 uren en een boete van 2.400 euro.

Op 29 september 2021 trof de politie in de tuin van Ivan M. de cannabisplanten aan. Wat volgde, was een huiszoeking en de vondst van de andere drugs. “Hij was ten einde raad omdat er na een burgerlijke rechtszaak een fikse schadevergoeding dreigt”, aldus zijn advocate.

Hij was zelfstandig vloerlegger, tot een rugprobleem daar een einde aan maakte en hij in financiële problemen terecht kwam. De speed en xtc in de diepvries hield hij naar eigen zeggen bij voor iemand anders. Hij betwistte drugs te hebben verkocht. (LSi)