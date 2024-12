Jonge Middelkerkenaar (20) die kilo’s cannabis en duizenden xtc-pillen verkocht krijgt ‘ultieme kans’ van rechter

Een 20-jarige Middelkerkenaar verkocht liefst vijf kilogram cannabis en 5.000 xtc-pillen. J.L. deinsde er ook niet voor terug om minderjarigen van drugs te voorzien. Toch besloot de Brugse rechtbank hem nog een kans te geven.

De bal ging aan het rollen toen de moeder van een toen 16-jarig meisje op 26 oktober 2022 naar de politie stapte. Ze verklaarde hoe haar dochter een achttal dagen eerder op het Sint-Catharinaplein in Oostende twee xtc-pillen en een gram cannabis had gekocht. Ze had de drugs via Snapchat besteld van een man met een schuilnaam. De speurders konden het account linken aan beklaagde J.L.

Tijdens zijn verhoor ging de jonge Middelkerkenaar meteen tot bekentenissen over. Hij gaf toe dat hij al ongeveer een jaar drugs verkocht aan een 40-tal afnemers. Naar eigen zeggen verkocht hij wekelijks 100 gram cannabis en 100 gram xtc. Goed voor in totaal vijf kilo cannabis en 5.000 xtc-pillen. Hij gebruikte Snapchat om zijn handel te organiseren. Onderzoek wees uit dat L. aan minstens drie minderjarigen drugs verkocht.

De rechtbank hield evenwel rekening met het blanco strafregister van de jongeman, die zelf met een drugsverslaving kampt. J.L. kreeg acht maanden voorwaardelijke celstraf. “Een ultieme kans”, stelde de rechter. De jongeman moet onder meer zijn verslaving aanpakken en elk contact met het drugsmilieu mijden. De rechtbank verklaarde 15.000 euro winsten verbeurd. (AFr)